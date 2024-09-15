Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

MAKARNA FABRİKASINDA PATLAMA

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı. Silo alanında mahsur kalan bir işçi de itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

30 YARALI VAR

Sakarya Valiliği yaptığı açıklamada, fabrikada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada şu ana kadar 30 kişi yaralanmış olup; bunlardan 6 vatandaşımız ağır yaralanmış ve ağır yaralılardan 2'si de entübe edilmiştir. Ayrıca soğutma çalışmaları esnasında 3 İtfaiye Erimiz de hafif yaralanmış ve hastanede ayakta tedavi edilmiştir. Yaralıların sağlık durumu yakından takip edilmekte olup, 5 yaralı vatandaşımız taburcu edilmiştir.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Patlama sonrası soğutma çalışmaları devam etmekte ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına fabrika çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, Fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Sunulur."

PATLAMA, DEĞİRMEN BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELMİŞ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, fabrika yetkililerinin içeride başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi verdiklerini aktardı. Karadeniz, fabrikada bugün 59 vardiya personelinin çalıştığını, bunlardan bir kısmının patlama bölgesinde bulunduğunu anlatarak, "İlk tespitlere göre patlamanın değirmen bölümünde olduğu kanaati var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda emniyetimizin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

3 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren Karadeniz, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki bilgilendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına kendi imkanlarıyla başvuranlar nedeniyle yaralı sayısında bazı değişikliklerin olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Özçevik de "Rakam biraz yükseldi. Yaralılarımızdan 5'i taburcu edilmiş durumda. Yaralılardan 3'ü itfaiye erimiz. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan ikisi entübe. Biri daha iyi şartlarda olması ve hastane yoğunluğu da düşünülerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın genel durumu kritik. Biri de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte." diye konuştu.

Yaralıların ağırlıklı olarak yanık vakalarından oluştuğunu dile getiren Özçevik, "Solunum sistemindeki yanık vakaları, onun için diğer 3 yaralımız da yine Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında entübe olmayan şekilde takip edilmekte." şeklinde konuştu.

YARALILARDAN BİRİ ÇOCUK

Özçevik, yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, "Babasıyla iş yerine geldiği için, babasıyla orada bulunduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. Şu anki bilgiler bu şekilde. İstanbul'a giden hastamız büyük ihtimalle operasyona alınacak çünkü durumu kritik." ifadelerini kullandı.

"SİLONUN İÇİNDE ISI DEVAM EDİYOR"

Vali Karadeniz, bir gazetecinin patlama riski nedeniyle güvenlik çemberinin genişletildiğini dile getirmesi üzerine şunları kaydetti: "Sonuçta silonun içinde devam eden ısı var. Bu ısının risk oluşturmasından dolayı tedbir alınıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar orada risk var. Bu konudaki tedbirler devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla ısı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman ancak tam olarak bitmiş diyebileceğiz."