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Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi

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Rusya'da bir gece kulübünde düzenlenen ve katılımcıların iPhone kazanmak için soyunduğu yarışma, büyük öfke uyandırdı. Sahne önünde soyunan iki erkek ve iki kadın katılımcı gözaltına alındı. Olaya sert tepki gösteren Vali Igor Babushkin, etkinliğin düzenlendiği yerin bir sığınak olduğunu belirtti ve olayın, savaş zamanı ahlaki değerler ve toplumsal normlar üzerine tartışmaları alevlendirdiğini ifade etti. Polis, kulübe baskın düzenleyerek organizatörleri de gözaltına aldı.

Rusya'da bir gece kulübünde düzenlenen, katılımcıların iPhone kazanmak için soyunduğu yarışma büyük öfke uyandırdı. Gözaltına alınan yarışmacılar gözaltına alındı.

Astrahan bölgesindeki kulüpte gerçekleşen etkinlikte, iki erkek ve iki kadın sahne önünde soyundu. Görüntüler, 22 yaşındaki bir kadının özellikle istekli olduğunu gösterdi. Diğer üç katılımcının daha çekingen davrandığı gözlemlendi.

Tutuklanan kadın sonradan, "Yaptıklarım için pişmanım. Davranışlarım ahlak dışıydı. Herkesten özür dilerim," dedi. Kadın ayrıca ailesinden de özür diledi.

Vali Igor Babushkin olaya sert tepki gösterdi: "Bu, hepimiz için bir utançtır. Vatandaşlarımız savaşta canlarını verirken, bazıları insan onurunu aşağılayan ahlaksız bir gösteri düzenledi." Babushkin, etkinliğin düzenlendiği yerin bir sığınak olduğuna dikkat çekerek, "BUNKER'in ne olduğunu bile biliyorlar mı? Şu anda gerçek BUNKER'lerde, cephe hattında neler olduğunun farkındalar mı?" diye sordu.

Vali ayrıca, savaş sırasında Rusya'da çıplaklığa izin verilip verilmemesi gerektiğini sorguladı ve olaya karışanların isimlerinin açıklanması gerektiğini belirtti. Bu olay, Rusya'da savaş zamanı ahlaki değerler ve toplumsal normlar üzerine tartışmaları alevlendirdi.

Polis, kulübe baskın düzenleyerek organizatörleri de gözaltına aldı. Yetkililerin, benzer olayların tekrarlanmaması için gece kulüplerine yönelik denetimleri artıracağı bildirildi.

Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi

Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi

Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi

Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi

Rusya'da bir gece kulübünde iPhone için soyunma yarışması düzenledi! Büyük öfkeye sebep olan yarışma sonrası yarışmacılar özür diledi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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