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Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

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Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam Haber Videosunu İzle
Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyunculara 2.5 milyon Euro derbi primi açıkladığı belirtildi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray’da yönetim, dev zaferin ardından kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası futbolculara büyük bir prim jesti yaptı.

2.5 MİLYON EURO PRİM 

Haluk Yürekli’nin haberine göre; Mücadelenin ardından soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek, galibiyet primini açıkladı. Özbek, takıma Fenerbahçe galibiyeti için toplam 2.5 milyon Euro prim verileceğini duyurdu.

DERBİ ÖNCESİNDE DE ÖDEME YAPILDI

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin, zorlu derbi mücadelesi öncesinde de futbolcuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına takıma toplam 11 milyon Euro tutarında ödeme gerçekleştirdiği ifade edildi. 

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