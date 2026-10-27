Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakamGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyunculara 2.5 milyon Euro derbi primi açıkladığı belirtildi.
Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray’da yönetim, dev zaferin ardından kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası futbolculara büyük bir prim jesti yaptı.
2.5 MİLYON EURO PRİM
Haluk Yürekli’nin haberine göre; Mücadelenin ardından soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek, galibiyet primini açıkladı. Özbek, takıma Fenerbahçe galibiyeti için toplam 2.5 milyon Euro prim verileceğini duyurdu.
DERBİ ÖNCESİNDE DE ÖDEME YAPILDI
Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin, zorlu derbi mücadelesi öncesinde de futbolcuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına takıma toplam 11 milyon Euro tutarında ödeme gerçekleştirdiği ifade edildi.