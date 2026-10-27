Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son hali

Salako'nun Emine'sini görenler tanıyamadı! İşte Meral Zeren'in son haliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Meral Zeren, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti. Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı Salako filmindeki Emine karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, eski filmlerini hatırlayanları şaşırttı. Bir dönemin güzelliğiyle adından söz ettiren Zeren, 70 yaşında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
- Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako filminde Emine karakterini canlandıran Meral Zeren, 1970'li yılların en tanınan kadın oyuncularından biriydi.
- Meral Zeren, Salako'nun yanı sıra Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo filmlerinde rol aldı.
- Bugün 70 yaşında olan Meral Zeren, İstanbul Bebek'te yaşıyor ve kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor.
Salako'nun Emine'si olarak milyonların hafızasında yer edinen Meral Zeren, yıllar içindeki değişimiyle yeniden merak konusu oldu. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun gençlik fotoğraflarıyla bugünkü görüntüsü arasındaki fark dikkat çekti.
YEŞİLÇAM'IN GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKAN YILDIZIYDI
Türk sinemasının altın yıllarında güzelliği ve oyunculuğuyla öne çıkan Meral Zeren, 1970'li yılların en tanınan kadın oyuncularından biriydi. İri gözleri, kendine özgü yüz hatları ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Zeren, kısa sürede birçok önemli yapımda rol aldı. Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Hanzo ve Banker Bilo gibi filmlerle Yeşilçam tarihine adını yazdırdı.
KEMAL SUNAL'IN SALAKO FİLMİNDEKİ EMİNE'SİYDİ
Meral Zeren'in hafızalara kazınan rollerinden biri, Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Salako filmindeki Emine karakteriydi. Filmde Salako'nun âşık olduğu Emine'yi canlandıran Zeren, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekti. Salako'nun uğruna türlü maceralara atıldığı Emine, yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam izleyicisinin unutamadığı karakterlerden biri olarak kaldı.
YILLAR SONRAKİ HALİ ŞAŞIRTTI
Bir dönem Yeşilçam'ın en beğenilen kadın oyuncuları arasında gösterilen Meral Zeren, ilerleyen yıllarda kameralardan uzaklaşmayı tercih etti. Bugün 70 yaşında olan sanatçı, İstanbul Bebek'te daha sakin bir yaşam sürdürüyor. Usta oyuncunun yıllar sonraki fotoğrafları, gençliğindeki görüntüleriyle yan yana getirildiğinde dikkat çekici bir değişimi ortaya koyuyor.