Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Burcu Altın Deprem'in Seksenler dizisinde Zafer rolünü oynayan eşi Efe Deprem, dün akşam Mecidiyeköy'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı.

Bir çocuğunun babası Efe Deprem'in ölümüyle kahrolan Burcu Altın, Instagram hesabından menajerlik şirketinin yaptığı açıklamayı yayınladı. Açıklamada "Sevgili oyuncumuz Efe Deprem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

2019 yılında nikah masasına oturan Burcu Altın ve Efe Deprem'in bir kız çocukları var. Evim Sensin, Aşk Oyunu, Bir Gece, Sevimli Tehlikeli, Kefaret, Evlat Olsa Sevilme ve Seksenler gibi projelerde yer alan Efe Deprem, son olarak Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak'ın filmi Mutluyuz'da rol almıştı.

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Betül Cirit - 3.Sayfa

Burcu Altın 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu? Haliliye belediyesi hangi parti? Haliliye belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title