'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı

'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
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Bursa Orhaneli'de çıkan orman yangınına müdahale sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracında benzin bidonu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edilen şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Öte yandan, şüphelinin 'evde yanarak' oluştuğunu söylediği vücudundaki yaralar da dikkat çekti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürerken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Orhaneli'de alevler yeniden canlandı, FETÖ'den ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ ASKER BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A., şikayet üzerine gözaltına alındı.

FETÖ'den ihraç edilen eski asker Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı

Aracını önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi'ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanan Ufuk A.'nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.

FETÖ'den ihraç edilen eski asker Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Ufuk A.'nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Orhaneli'de alevler yeniden canlandı, FETÖ'den ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı

VÜCUDUNDAKİ YARALAR İÇİN 'EVDE YANDI' DEDİ

Öte yandan, şüphelinin bacak ve kolunda bulunan sargı bezleri ile kaplı yaralar da dikkat çekti. Kalabalık, bu yaraların yangını çıkarttığı sırada meydana geldiğini iddia ederken, şüpheli ise yaraların 'evde yanarak' oluştuğunu öne sürdü.

Orhaneli'de alevler yeniden canlandı, FETÖ'den ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı

EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Öfkeli kalabalık, ilerleyen saatlerde ise Ufuk A.'nın götürüldüğü emniyet binasının önünde toplandı. Kalabalık, şüphelinin kendilerine verilmesini isterken polis, çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Orhaneli'de alevler yeniden canlandı, FETÖ'den ihraç edilen şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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