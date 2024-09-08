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Narin'in yıllar önce ölen ablasıyla dikkat çeken detay! "Merdivenden düştü denilerek konu kapatıldı"

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Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ailesiyle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Narin'in engelli olan ablasının yıllar önce hayatını kaybettiği, "Düştü" denilerek otopsi yapılmadan konunun kapandığı iddia edildi.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeni bu sabah saatlerinde dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Tüm ülkeyi yasa boğan acı haberin ardından Narin'in 7 ablasının 7 yıl önce önce merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ve sonrasında otopsi yapılmadığı iddia edildi.

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni jandarma ekiplerince köyün yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan ve bu sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında minik Narin'in anne, baba, kardeşleri ve akrabalarının da olduğu iddia edildi.

ABLANIN ÖLÜMÜNDE DE CİNAYET ŞÜPHESİ

8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili tüm şüpheler yerini korurken, Narin'in yıllar önce merdivenlerde düşerek öldüüğü iddia edilen ablasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Narin'in engelli olan ablasının yıllar önce hayatını kaybettiği, "Düştü" denilerek otopsi yapılmadan konunun kapandığı iddia edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor. Savcılık bu soruşturmayı yürütüyorsa ölmüş olan engelli kardeşinin de mezarının açılması gerekiyor. Mutlaka DNA örnekleriyle bir cinayete kurban gidip gitmediği soru işaretinin giderilmesi gerekiyor. Bu soruşturma ailenin rızasına bırakılmamalı. Bu soruşturma bütün Türkiye'nin soruşturması. Ailenin daha önceden karıştığı bir suç var ise ortaya konması gerekiyor"

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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