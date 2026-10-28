Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı

İsrail'de dün düzenlenen genel seçimlerin ardından oy sayma işlemleri sürüyor. İsrail Merkezi Seçim Komitesi'ne göre oyların şu ana kadar yüzde 85.6'sı sayıldı. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağcı, aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partilerden oluşan bloku, 120 sandalyeli mecliste 53 sandalye elde etti. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 48 sandalyeyi hanesine yazdırdı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve Ortak Liste ile Ra'am'dan oluşan Arap partileri ise 19 sandalye ile rekor seviyeye ulaştı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ: OYLAR ARAP PARTİLERİ TARAFINDAN ÇALINDI

Sonuçların ardından Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı. Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail'deki seçimlerde oylar Arap partileri tarafından çalındı." denildi.

NE İKTİDAR NE DE MUHALEFET BLOKU 61 SANDALYEYE ULAŞAMIYOR

Resmi sonuçların bu şekilde olması halinde her iki blokun da koalisyon oluşturmak için çalışmalara başlaması ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma görevini hükümeti kurma şansı en güçlü olan adaya vermesi bekleniyor. İki tarafın da başarılı olamaması halinde İsrail'in birkaç ay içinde yeniden sandığa gitmesi beklenirken, ülkenin beş seçimin yapıldığı 2019-2022 dönemine benzer bir siyasi kriz sürecine sürüklenmesi ihtimali de bulunuyor.

ARAP PARTİLER KİLİT KONUMDA

Eisenkot'un muhalefet bloku ile Arap partiler şu ana kadar toplamda 67 sandalye elde etti. Ortak Liste, koalisyon dışından parlamento desteği sağlayarak hükümet kurma çabalarında belirleyici bir rol oynayabilir. Ortak Liste Başkanı Yusuf Cebareen, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek isteyen herhangi bir partinin Arap partilerle iş birliği yapmak zorunda olduğunu ifade etti. Cebareen, "Netanyahu'nun kanlı hükümetine somut ve gerçek bir alternatif sunmak isteyen herkes, İsrail halkının özlem duyduğu değişimin yolunu açmak için bizimle konuşmak zorunda kalacak. Ya ırkçılığın, dışlamanın ve üstünlük kurmanın devamı olacak ya da gerçek bir Yahudi-Arap ortaklığı olacak" dedi. Cebareen, partisinin Netanyahu, Ben Gvir ve Smotrich hükümetini devirmek için yolu açmaya hazır olduğunu belirtti.

ARAP PARTİLER, NETANYAHU KARŞITI BLOKLA GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Arap milletvekili ve Ta'al partisinin başkanı Ahmad Tibi yaptığı açıklamada, Arap liderliğindeki partilerin ittifakı olan ve Ta'al, Balad, Hadash partilerinden oluşan Ortak Liste'nin alternatif bir hükümet kurulması konusunda Netanyahu karşıtı blokla görüşmelerde bulunduğunu doğruladı. Tibi, Ortak Liste'nin Netanyahu'nun yerine geçecek "değişim blokuna" yardım etmeye hazır olduğunu, ancak resmi olarak bir hükümet koalisyonuna katılmasının muhtemel olmadığını söyledi. Tibi, seçim sonuçlarını işaret ederek, "Netanyahu'nun hükümet kurma ihtimalini engelledik. Halkımız, seçimlerden sonra siyasi sistemin şeklini etkilememizi istiyor" dedi. "Muhtemelen bu hükümetin organik bir parçası olmayacağız" diyen Tibi, başka düzenlemelerin de mümkün olduğunu belirtti.

Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun bir parçası olan merkez sol Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da, müttefiklerini Arap partileriyle iş birliği yapmayı reddetmekten vazgeçmeye çağırdı. Golan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun Yahudi oyları ve Arap oyları arasında yaptığı ırkçı ayrımı artık kabul etmemeliyiz" dedi.

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