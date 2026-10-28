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WSJ, ABD'nin 3 Kasım sonrası İran'a yoğun harekat düzenleyebileceğini öne sürdü

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WSJ, ABD'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yoğun bir askeri harekat düzenleyebileceği konusunda Körfez ülkelerini uyardığını öne sürdü. Gazeteye göre Pentagon, risk altındaki Orta Doğu üslerindeki ABD personelini tahliye ederken mühimmat stoklarını yeniliyor.

ABD medyası, Washington yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yoğun bir askeri harekat düzenleyebileceği konusunda bazı Körfez ülkelerini uyardığını öne sürerken, risk altındaki Orta Doğu üslerindeki ABD askeri personelinin tahliye edildiğini ve bölgedeki mühimmat stoklarının yenilendiğini bildirdi.

ABD ile İran arasında yeniden askeri çatışma yaşanabileceğine ilişkin iddialar gündeme gelirken, Washington'ın Orta Doğu'daki askeri hareketliliği ve bölgedeki güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. ABD'nin İran'a yönelik muhtemel adımlarına ilişkin gelişmeler, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde yakından takip ediliyor. ABD'li The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik "kısa süreli ve yoğun bir askeri harekat" düzenleyebileceği konusunda bazı Körfez ülkelerini uyardığını öne sürdü.

Gazeteye göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), risk altında olabilecek Orta Doğu üslerindeki ABD askeri personelini tahliye ederken, bölgedeki ABD güçleri mühimmat stoklarını yeniliyor. Bombardıman uçakları ve savaş uçakları da saldırılar için hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri operasyonları yeniden başlatma konusunda henüz nihai kararı vermediğini aktaran gazete, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'ın altyapısına ve nükleer tesislerini hedef alabilecek geniş çaplı saldırı başlatmaya sıcak baktığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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