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Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Ege Denizi, Çanakkale açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de Mersin'in Toroslar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de hissedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Mersin'in Toroslar ilçesinde de saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Toroslar ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de de hissedildi.

Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ PEHLİVAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Vali Pehlivan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Toroslar ilçesinde saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Deprem nedeniyle tespit edilen, 112 Acil Çağrı Merkezimize, AFAD'a veya güvenlik birimlerimize ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MERSİNLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Bu arada deprem sonrası vatandaşlar sokaklara indi, kimi vatandaşlar da yakınlarını arayarak durumlarını öğrenmeye çalıştı.

Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

EGE DENİZİ DE SALLANDI

Öte yandan saat 22.50'de ise Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'ndeki deprem ise yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Ege Denizi Çanakkale Toroslar Karaman Deprem Mersin Niğde Adana Konya Ege 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Volkan Çolak:

her ili vuruyor Allah korusun yine çok kötü geliyor sonumuz hayır olsun

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Harbi Vatandaş:

Volkan Çolak:Eğer sonumuzun hayırlı olmasını istiyorsak hayırlı yaşamalıyız gittiğimiz yol yaptığımız şeyler hayırlı olmalı ama şöyle etrafıma bakıyorum Allah'ın kızdığı ne varsa yapıyoruz bu durumda nasıl sonumuz hayırlı olacak küçüğünden büyüğüne kadar edep ahlak hiçbirşey kalmadı.

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Harbi Vatandaş:

Daha çok deprem olur Allah insanları uyarıyor ama insanlar isyana devam ediyor.

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Sihirbazın Çırağı:

deprem fırtınası ama bilimle ilgisi yok, ulvi uhrevi mevzular ilahî adaletle ilintili işler yüzünden oluyor iki gün önce başladı peş peşe ardı arkası bitmeksizin aylarca devam edecek belli ki öncü bunlar henüz

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Halil Yarbaşı:

İnsanlar Allah'a yönelmediği müddetçe bu depremler devam edecek Maraş depremini hisseden her yerde gençler Avrupalı gibi yaşamaya başlamıştı kendilerini ikaz edenlere siz eski kafasınız artık çağ sizin yaşadığınız çağ değil deyip azarlıyorlardı Deprem olacağını bilmek için kayin olmaya gerek yok Bursa Balıkesir DENİZLİ Çanakkale Maraş depremi gibi bir deprem yaşayabilir İzmir İstanbul Mersin Tunceli Adana daha büyük felaketler yaşayacak Kaynak: Kuran,ı kerim

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Harbi Vatandaş:

Halil Yarbaşı: İzmir güzel İzmir uslan artık kendine gel.

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