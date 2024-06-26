Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Mersin'in Toroslar ilçesinde de saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Toroslar ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de de hissedildi.

VALİ PEHLİVAN: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Vali Pehlivan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Toroslar ilçesinde saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Deprem nedeniyle tespit edilen, 112 Acil Çağrı Merkezimize, AFAD'a veya güvenlik birimlerimize ihbar edilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

MERSİNLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Bu arada deprem sonrası vatandaşlar sokaklara indi, kimi vatandaşlar da yakınlarını arayarak durumlarını öğrenmeye çalıştı.

EGE DENİZİ DE SALLANDI

Öte yandan saat 22.50'de ise Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'ndeki deprem ise yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.