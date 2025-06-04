Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
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Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
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Marmaray'da Deniz Eroğlu'nun çocuklarının yanında darbedilmesinde olayın içinde yer alan ve sosyal medyada linç edilen üniversite öğrencisi 'mavi gömlekli' İbrahim Aktan, konuştu. Aktan "Ben vurmadım, sadece savunmasız genç bir kadını korumak için sözlü müdahalede bulundum. Ailesi arayıp 'Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz' dedi" dedi.

İstanbul Maltepe'de 30 Mayıs Cuma günü, 2 çocuğuyla birlikte Marmaray'a binen baba Deniz Eroğlu'nun tartıştığı E.D.(50) isimli yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğraması ülkenin gündemine oturmuştu. Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, dün olay öncesinde tartıştığı ve hakaret ettiği 18 yaşındaki genç kız, baba Eroğlu'ndan şikayetçi oldu.

'MAVİ GÖMLEKLİ' OLARAK TANINMIŞTI

Tartışma sırasında olaya karışan ve "mavi gömlekli" olarak tanınan, gözaltına alınıp serbest bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Aktan da sosyal medya kullanıcılarının hedefine haline gelmişti.

Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

"GENÇ KIZ AĞLAYINCA MÜDAHİL OLDUM"

CNN Türk'e konuşan Aktan, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şunları söyledi: "Okuldan eve gitmek için Marmaray'a binmiştim. Bostancı'da o baba çocuklarıyla trene binmeye hazırlanıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle 'Sen niye orada durup beni engelliyorsun?' diye yüklendi. Ama yan taraf bomboş, oradan kolayca geçilebilirdi. Kız 'Affedersiniz abi' dedi. Buna rağmen adam devam etti, hakaretler savurdu. Kız ağladı. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, müdahil oldum.

Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

"AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİM"

Kapı açılır açılmaz o adam döndü yumruk attı, diğer adamın burnu patladı. Ayırmak için araya ilk ben girdim, yumruk atanı da ittim. 'Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?' dedim. Sonra yumruk yiyen adam 'Senin yüzünden böyle oldu' diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi. Ailesi arayıp 'Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz' dedi. Şiddet sadece fiili olmaz ki sözlü de şiddet olur. Olay üstüme patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Sadece sözlü uyarı yaptım, o adamın vuracağını hiç düşünmemiştim. Olay üstüme patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Ölüm tehditleri alıyorum, 'Seni öldüreceğiz, kafanı keseceğiz' tarzında mesaj ve telefonlar alıyorum. Tüm kişisel bilgilerim ifşa edildi, ailem de zor durumda.

Marmaray'da Tartışma: Baba Eroğlu ve 'Mavi Gömlekli' Üniversite Öğrencisi Gündemde

GENÇ KIZ DA ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğunun yanında darp edilen Deniz Eroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini öne süren 18 yaşındaki Zehra A.'nın 1 Haziran'da polise giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Genç kızın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Eroğlu'nun şüpheli olarak ifadesi alındı.

Zehra A. müşteki olarak verdiği ifadesinde olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: "İsmini olay sebebi ile sonradan öğrendiğim Deniz Eroğlu, yanında 2 çocukla beraber trene bindi. Bu şahsın trene bindiği kapının sol tarafında ayakta bekliyordum. Her 2 elinde de çocuklar olduğu için trene aynı anda 3 kişi yan yana olarak bindiler. Bu şahıs trene binerken bana 'Çekil kapı önünden, neden burada duruyorsun? Geçemiyorum, çocuklar sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak?' gibi şeyler söyledi. Kendisine 'Abi özür dilerim. Tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim.

Marmaray'da Tartışma: Baba Eroğlu ve 'Mavi Gömlekli' Üniversite Öğrencisi Gündemde

"HER YERDE AYAK ALTINDASINIZ"

Hemen arkama, yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, ayak altındasınız' diyerek aşağılayıcı kelimeler kullandı. Kendisi ile tartışma yaşamamak için 'Ya sabır ya selamet' dedim. Şahıs bunu duyunca, '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' dedi. Kendisine tepki gösteremediğim için ağlamaya başladım.

Bu esnada oradan uzaklaşıp ilerlemeye çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım. Ekrem Dur, inmek için kapıya yanaştı ve bana tepki gösteren Deniz Eroğlu'na, 'Kızı ağlattın, yaptığını beğendin mi, neden uzatıyorsun? Senin çocukların varsa o da birisinin çocuğu' dedi. Deniz Eroğlu, 'Seni ne ilgilendirir l.. sen kim oluyorsun?' diye bağırınca Ekrem Dur, ona vurup trenden indi.

İbrahim Aktan ise sadece hem tren içinde hem tren dışında 'Sen neden kıza bu kadar tepki gösteriyorsun, neden olayları bu kadar büyütüyorsun?' dedi. Daha sonra Deniz Eroğlu ile İbrahim Aktan, Süreyyapaşa durağında trenden indiler. Tren dışında iken Deniz Eroğlu, İbrahim Aktan'ın üzerine saldırdı, gömleğini yırttı."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıBen K:

Çocuklar masum, bu genç kız da birinin çocuğu ve o da masum. En suçlu baba. Kaos yaratıp çocuklarını öne sürüyor, Allahı Korusun böyle insanlardan. Çocuklarının önünde hem sözlü hem fiziksel kavga.... Ve vuran da nolursa olsun iyi etmwmiş

Yorum Beğen397
Yorum Beğenme46
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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

ailesi sana nasıl ulaştı , bak sen şansa . tezgah mı yoksa dini duygular kullanılarak diye düşünür insan , yapmayın .

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Yorum Beğenme334
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Haber YorumlarıYakup Başaran:

kim aramış nasıl ulaşmış ??????.Biz de ulaşıp bir tşk edelim..Adamlar ekran resminden ulaşmış baksana..Kıza deseydin ya kapının önünü meşgul etmeyiniz.Çocuklu ve yaşlı aileler de rahatça bu kamu malını kullansın..

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme182
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Haber YorumlarıFatih Osman:

Maalesef olayın nasıl oluştuğunu bilmeden insanların günahını alıyorlar.Rabbim akıbetimizi hayır eylesin.

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Neyane Artik Mavi Gömlek Giymiyelimmi? Bunebicim Habercilik Loo

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme54
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