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Küçükçekmece'de banyoda fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı

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Küçükçekmece'de banyoda fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de banyoda fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı
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İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine bina sakinleri yetkililere haber verdi. Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından 14 daireli bina tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edildi, kapısı mühürlendi.

  • İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı ve 14 daireli binanın 3'üncü katındaki bir dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından bina güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi ve kapısı mühürlendi.
  • Bina sakinlerinin acil ihtiyaçları için yanlarına birkaç eşya almalarına izin verilirken zabıta ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç giriş çıkışlarını kapattı.

İSTANBUL Küçükçekmece'de 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin banyosunda fayansların çatlaması ve binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine ekiplere haber verildi. Yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

BANYODA FAYANSLAR ÇATLADI, BİNADAN SESLER GELDİ

Olay, saat 16.30 İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı ve 14 daireli binanın 3'üncü katındaki bir dairenin banyosunda fayansların çatladığını fark eden bina sakinleri, binadan da çatırdama sesleri geldiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada detaylı inceleme başlattı. Kontrollerin ardından binanın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinlerinin acil ihtiyaçları için yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi. Zabıta ekipleri ise binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç giriş çıkışlarını kapattı.

Kapısı mühürlenen binada detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPertevniyal Lisesi:

6 katlı sanki? Ayrıca acilen yıkılmalsı gerekiyor gibi bu binanın.

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Haber YorumlarıOooo:

Bina çatırdıyor Yetkililer zorunlu eşyaları almalarına müsade ediyor. Devamını yazmaya gerek yok

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Haber Yorumlarıedurmaz379:

yeterli değil

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