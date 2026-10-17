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Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay

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Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
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İspanya La Liga'da Barcelona'nın Real Betis'e konuk olduğu maçta, Real Betis'in attığı gol sonrası yaşanan bir pozisyonda yaşanan kargaşada Lamine Yamal'a kafa atıldı. Yamal'a kafa atan Facundo Bernal Cruz kırmızı kart görürken, Yamal ise sarı kartla cezalandırıldı.

  • La Liga'da Cartuja'da oynanan Real Betis-Barcelona maçını Barcelona 7 gollü mücadelede kazandı; ilk yarı 2-1, ikinci yarıda skor 3-2'ye geldi.
  • Real Betis'ten Facundo Bernal Cruz, Lamine Yamal'ı ensesinden tutup kafa attığı için direkt kırmızı kart gördü.
  • Pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıkarken Lamine Yamal sarı kart gördü.

İspanya La Liga’da Barcelona’nın Real Betis’e konuk olduğu ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmaya, sahada çıkan kargaşa ve yaşanan kırmızı kart pozisyonu damga vurdu.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BARÇA

Cartuja’da oynanan mücadelede Katalan devi, genç yıldızı Lamine Yamal’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Real Betis, Diego Valentin Gomez ile karşılık verse de Barcelona, Rodri’nin kaydettiği golle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda Gabriel Jesus ile farkı ikiye çıkaran Katalan ekibine, Betis kısa süre sonra Ez Abde ile yanıt vererek skoru 3-2’ye getirdi.

LAMINE YAMAL'A KAFA ATTI

Maçın kırılma anı ise Real Betis’in attığı golden hemen sonra yaşandı. Pozisyonun ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon bir anda yükseldi. Yaşanan gerginlik sırasında Facundo Bernal Cruz, Lamine Yamal’ı ensesinden tutarak rakibine kafa attı. 

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Bu müdahalenin ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıkarken, Yamal'a kafa atan Cruz direkt kırmızı kart görerek oyunda dışında kaldı.  Olayların içinde yer alan Lamine Yamal ise pozisyon sonrasında sarı kart gördü.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

skoru da başka haber sitesinden takip edin diyorsunuz yani

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