Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

İKİ TAKIM DA FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

Eryaman Stadyumu’nda oynanan ve temposu oldukça yüksek geçen mücadelede Galatasaray, 88. dakikada Deniz Gül ile 3 puana uzandı.

LEAO 16 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip adına en dikkat çeken anlardan biri ise ikinci yarıda gerçekleşti. Maçın 61. dakikasında oyuna dahil olan hücum oyuncusu Rafael Leao, sürpriz bir şekilde 77. dakikada teknik heyet tarafından kenara alındı. Yalnızca 16 dakika sahada kalabilen Leao’nun yerine Deniz Gül oyuna girdi.