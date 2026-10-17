Sakarya Sapanca'da jandarma, selde mahsur bebeği ipli teleferikle uyutarak kurtardı

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Sakarya'da selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olan jandarma ekiplerinin, Sapanca ilçesinde kurtardıkları bir bebeği ipli teleferik sistemiyle karşıya geçirirken uyutmaya çalışması yürekleri ısıttı.

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Sapanca ilçesinde görev yapan jandarma arama kurtarma personeli de selden etkilenen bölgedeki vatandaşlara ulaşarak tahliye çalışmalarına katıldı. Ekipler, kurtardıkları bebeği ipli teleferik sistemiyle güvenli bölgeye geçirirken kucaklarında uyutmayı da ihmal etmedi. Jandarma personelinin bebeğe gösterdiği özen, görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı