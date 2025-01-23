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Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

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Bolu'daki ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının ardından denetim yetkisinin kimde olduğu tartışmaları devam ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sorumluluktan kaçarak sessizliğe gömülmesi dikkat çekti.

Grand Kartal Otel'deki yangının ardından yapılan açıklamalarda, otelin yangın güvenliği denetimleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Bakan Ersoy, otelin denetim sorumluluğunun Bolu Belediyesi'ne ait olduğunu belirtirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bölgenin turizm alanı olması nedeniyle denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu ifade etti. Özcan ayrıca, 2007 yılından sonra belediyenin otel için olumlu bir itfaiye raporu düzenlemediğini belirtti.

Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

BAKAN ERSOY NEDEN SORUMLULUK ALMIYOR?

Facianın ardından başlatılan soruşturmada, otel sahibi ve bir belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Ancak, Turizm Bakanı'nın yangınla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapmaması ve olayın sorumluluğuyla ilgili net bir tavır almaması büyük tepki çekti.

Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

KISA BİR AÇIKLAMA İLE TOPU İTFAİYEYE ATTI

Olayın ilk gününde diğer bakanlarla birlikte kameralar karşısına geçerek 1 dakikalık açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

RUHSATI VEREN BAKANLIK

78 insanımızın hayatını kaybettiği, yangın merdiveni dahi olmayan Grand Kartal Otel'e ruhsatın bakanlık tarafından verildiği ve burada Bolu Belediyesi'nin denetim yapma yetkisinin olmadığı konuşuluyor. Tüm bu tartışmalar devam ederken kamuoyunu aydınlatması beklenen Bakan Ersoy'un neden sessiz kaldığı bilinmiyor.

Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

SİYASİ ARENADA İSTİFA ÇAĞRILARI

Yangın faciasının ardından siyasi arenada da tepkiler yükseldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u hem de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı istifaya davet ederek, "Bolu Belediye Başkanı, mazlum sığınmacıların suyunu kesmek yerine Bolu gibi ormanlık bir bölgede itfaiyenin müdahale kapasitesi ile ilgilenseydi; Kültür ve Turizm Bakanı da kendi şirketini de ilgilendiren Ege sahillerinin rant alanlarına ayırdığı mesaiyi turizm altyapısının rehabilitasyonuna ayırsaydı bu acılar yaşanmayabilirdi. Kendilerine biraz saygıları varsa her ikisinin de derhal istifa etmesi gerekir" dedi.

Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

KAMUYONUN BEKLENTİSİ: ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

Yaşanan bu acı olayın ardından, kamuoyu yetkililerden şeffaflık ve hesap verebilirlik bekliyor. Yangının çıkış nedeni, denetim süreçlerindeki ihmaller ve sorumluların tespiti konusunda kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor. Bununla beraber bu trajik olay, turizm tesislerinde güvenlik denetimlerinin titizlikle yapılmasının ve denetim raporlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (39)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yangın çıkan mutfak bölümüne yangına karşı uygun koruma ve donanıma sahiptir belgesini kim verdiyse bu otele, o çıksın sorumluluğu üstlensin. hiç birşey bilmiyorsanız google yazın, bu belgeyi verenin chp li bld bşk nın torpille işe aldığı dayısının oğlu olduğunu görün. ama beyoğlunda çıkan gece kulübünde ölen 29 insanın sorumluluğunu üstlendiler mi ki bunu üstlensinler. 1923 ten 1961 e kadar 28 sene ülkeyi seçimsiz dikta ile yöneten yüzsüzler her zaman suçlayacak birini bulurlar.

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Haber YorumlarıFurkan Kutlay:

Adam tatildedir Kime ne orda bu kadar insan ölmüş Turizm bakanı Türkiye’nin en zengin turizm işletmelerine sahip Adamın umru mu bu kadar insan ölmüş Ama yapın yapacağınızı gideceksiniz ve bu millet sizi asla unutmayacak

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Haber YorumlarıAtilla Han:

yandaş medya da topu belediyeye atma yarışı başladı nasıl bir kirli medya anlayışı var çok üzücü

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Haber YorumlarıMGk:

Dayıoğlu yeterki görev de kalsın Truzim Bakanı da istifa eder

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Haber YorumlarıAtilla Han:

seversin sevmezsin ama yerel seçimde yüzde 2.5 oy alan bir parti genel başkanı tutuklanıyor tek kelime haber yapılmıyor.zafer partisi ilk seçimde barajı kesinlikle aşacak

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Haber YorumlarıCahillikBasaBela:

TÜRKİYE de böyle şeyler Normal değilmi Normal normal gayet normal kesin CHP nin işidir derler şimdi :DD

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Adamın umrunda ı 50 ötel yaptı. Zaten bırakacaktııı. Bakanlık yapmıyoki yapamazz bu sistemde hepsi memurrr. Kumanda sarayda. Git derler gider umrunda mııı kim ölmüş ne olmuş diye kendi ötellerine kimse girip su parası yazamazzzx.

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Haber Yorumlarımetin altıntaş:

Otel yanıyor 79 can vefât ediyor. Kimse üstüne alınmıyor. Kurumlar birbirini suçluyor. Zavallı bir tablo yaziklar olsun. Yok o parti yok bu parti.Ağır konuşmayacam.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

sistem yanlış suan yangin merdiveni olsa da bir fayda vermez otellerde her odada yangin merdiveni olmali çünkü yangin sırasında otel koridorlari dumanla doldugu icin kurtulmak yangin merdivinine ulasmak cok zor otel ile bir apartman ayni degil ki benzer yangin merdiveni sistemi olsun apartmanlarda yangin merdiveni her dairenin balkonuna bağlıdır ama otellerde her oda yangin merdivenine bağlı degil oteller uzun koridorları oldugu icin ortdaki odalardan yangin sirasinda o merdivene erismek imkansiz çünkü koridorlar uzun ve dumanla kaplaniyior goz gzou gormez oluyor adamlar o dumandan nasil ulaşabilsin bu yuzden tum odaların yangin merdiveni olmali suanki otelelrde yangin ciksa yine bircok olen olur yangin merdiveni sistemi de yanlis sadece tedbirsizlik degil

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Haber YorumlarıERSAN ELMAS:

Baktılar işi Tanjuya kitleyemeyecekler arazi modu. Klasik Makarna Partisi taktikleri. Depremde o kadar kişi öldü. Sonuç? Somada kaç kişi öldü. Sonuç? Tren kazası sonuç?İliç maden kazası sonuç? Ölen öldüğüyle kalır. Bu iktidar döneminde öldürülmemeye çalışın.

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