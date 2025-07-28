Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saat 19.00 sıralarında çıkan yangına havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına arazözler, itfaiye ekipleri, TOMA'lar ve su tankerleriyle yoğun şekilde devam ediliyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

BAKAN YUMAKLI: 3 ŞEHİRDE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova'da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek."

1500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 1500 hektarlık alan zarar gördü, 130 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Öte yandan müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BURSA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

RÜZGAR EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı. Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.