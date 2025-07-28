Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi
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Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi
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Karabük'te merkez Kahyalar Köyü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerlerken, Kale ve Kahyalar Köyü tahliye edildi.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı.

KARABÜK'TE ORMAN YANGINI

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkiinde akşam saat 19.00 sıralarında çıkan yangına havanın kararması nedeniyle havadan müdahale edilemezken, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına arazözler, itfaiye ekipleri, TOMA'lar ve su tankerleriyle yoğun şekilde devam ediliyor.

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

BAKAN YUMAKLI: 3 ŞEHİRDE YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova'da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek."

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

1500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 1500 hektarlık alan zarar gördü, 130 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Öte yandan müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

BURSA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

RÜZGAR EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı. Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıT.C. Vatandaşı:

Araba'da bazen 55 dereceyi görüyorum, bu sıcaklarda cam kırıkları mercek gibi kuru otları vb. şeyleri tutuşturabilir, içip içip şişelerinizi sağa sola savunmayın lütfen mesire alanları şişeler ile dolu

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıömer melih kısa:

Sıkma ziya. Bile bile yakıyorlar. Bu zamana kadar her şey aynıydı. Yolda giderken sigara izmariti atan mı dersin şose atanmı dersin. Böyle yangın duymazdık.

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıSer_hat:

Ben şişelerde,izmaritlerden olduğunu düşünmüyorum bilerek,isteyerek yakıyor vatan hainleri...

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Kasıtlı olarak yakıldığı net belli oldu neden derseniz önceki yangın yeri söndü yeniden karşı tepeden yangın çıktı bu nasıl tesadüf... Devlet orman yangını ve vatan hainleri çocuk tecavüzcülerine idam getirmeden bu ülke düzelmez... Ve bu kanunu çıkarmayanlara vatandaş olarak kul olarak hakkımı helal etmiyorum... Mahşer günü davacıyım kendilerinden

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Haber YorumlarıŞahin:

Allah ülkemizi beladan korusun hainler bir bir toplanacak bulamaz gören olmuyo demesin eliyle koydugu gibi bulur devlet güzelim ülkeyi ne hâle getirdiler

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Haber YorumlarıEngin Savaş:

Bana göre ormanlarımıza bu can alıcı operasyonları İsrail, Amerika, veyahut diğer batılı Kâfirler tarafından organize ediliyor...

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Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

ormanlarımızı neden koruyamıyoruz

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