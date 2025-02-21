İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Ekipler, TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da önceki gün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, bugün ve yarın kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

Merkez ilçelerde 5 ila 15 cm kar kalınlığı olması beklenirken, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

HAVA TRAFİĞİ FELÇ OLDU

Kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'ndan dün yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'u iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dadün, daha önce açıklanan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak yüzde 15 uçuş iptali kararı alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı'nda yaptığımız değerlendirmeler, Meteoroloji raporlarını da dikkate alarak cumartesi ve cuma günü yüzde 40'a varan uçak seferini tehir etmemiz söz konusu olacak" dedi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ARAÇLARINIZLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayı özellikle cuma ve hafta sonu vatandaşlarımızın bugünden daha fazla tedbirli olmalarını, kendi araçlarıyla trafiğe çıkmayıp toplu taşıma imkanlarından faydalanmalarını ve İBB tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığınıAfet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan belirtti.

VALİ GÜL: YAĞIŞ PAZARTESİ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirtti.

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul'da kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personelin görev yaptığını ifade etti. Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren aralıksız devam eden çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 504 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığını söyledi.

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu gece 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." Kenti etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumların ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Gül, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını beklediklerini söyledi.

KAR FIRTINAYLA BİRLİKTE GELECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, megakentte kar yağışının bugün daha sık görüleceğini söyledi. Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını da anlatan Çalışkan, "Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli'de kar yağışı tipi şeklinde etkili olacak" dedi.

Çalışkan, kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulundu. Pazar günü kar yağışının zayıflayacağını söyleyen Dilek Çalışkan, "Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve boğaz hattında daha etkili olacak." diye konuştu.

KAR KALINLIĞI 40 CM'Yİ BULABİLİR

Bugün günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm

TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İŞTE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ ŞEHİRLER

İstanbul'un yanı sıra birçok şehirde okullar bugün için tatil edildi. Kar tatilinin devam edeceği şehirler şu şekilde: "Van, Sinop, Samsun, Malatya, Ağrı, Giresun, Iğdır, Ordu, Muş, Bursa, Yalova, Artvin, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Bolu, Kars, Ardahan, Rize, Düzce."