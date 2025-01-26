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Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet üzerinde maskeli iki genç, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla ateş edip çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde Salı Pazarı civarında motosiklet üzerinde, yüzlerinde maske bulunan iki gençten arkada oturan, seyir halindeyken iki elindeki iki tabancayla, yol güzergahındaki sürücü ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları cep telefonuyla o anları kaydederken, maskeli gencin ellerindeki silahı vatandaşlara doğrultması korku dolu anlara neden oldu.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINDA

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gençlerden maskeli olan S.K (18) ile G.A (18) ifadelerinde tabancaların gerçek olmadığını, gerçek silah sesi çıkaran oyuncak silah olduğunu ifade etti.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Maskeli 2 şüpheli ile o anları videoya çeken Y.Y (19) ve M.Ç (17) hakkında halk arasında korku ve panik yaratarak tehdit etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Sakar:

Direkt tutuklanmalılar sorgu suhal olmadan ki bir daha tıpaları yemesin

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Haber YorumlarıÖzgür Özer:

Silahı gerçek zannedip çekip vursan bunları ne olacak, … yoluna gidecekler öbür tarafa…

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