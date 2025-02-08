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Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

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Niğde'de üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakladığı sevgilisinin başında bekleyen genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın vahşetin ardından arkadaşıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Niğde'de Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Şubat'ta vahşet yaşandı. İddiaya göre, Pelin Üçtepe (23), sevgilisi Hakan Günkan (25) ile 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çiftin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SEVGİLİSİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Günkan burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.

ÖLMEDEN ÖNCE KARDEŞİNE "ARAMIZ BOZUK" DEMİŞ

Adana'da yaşayan Mehmet (59) ve Yıldız (53) Günkan çifti, oğullarının üniversite okumak için Niğde'ye gittiğini ve öğretmenlik hayali olan, başarılı, sakin bir genç olduğunu söyledi. Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan (31) ise, "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4'te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler." dedi.

"HAKAN'I BIÇAKLADIKTAN SONRA BAŞINDA BEKLİYOR"

Doğan Günkan, "Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz." diye konuştu.

"BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM"

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

CİNAYETTEN SONRA ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Öte yandan, Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı. Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

Pelin Üçtepe : Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.

Arkadaşı : Bıçakladım dedin.

Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.

Arkadaşı : Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?

Pelin Üçtepe : Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.

Arkadaşı : Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?

Pelin Üçtepe : Bir şey yok iyiyim kanka.

Arkadaşı : Emin olamıyorum.

Pelin Üçtepe : Emin ol kanka.

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış


Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAncinsan Toranaga:

Üni gençliğin hali vahim maalesef kimin eli kimin cebinde belli değil herkes karı koca gibi birbirine sarılıp öpüşebiliyor yazık çok yazık ucuz et pazarı gibi

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Haber YorumlarıHalit:

idammmmm

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Haber YorumlarıKanarya:

Erkek neden 6284 ile delil olmadan erkek beyanıyla kadına uzaklaştırma kararı aldirmamis

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kız olduğu için ceza almaz. Güzel bir senaryo uydurur ve 5 senede dışarı çıkar.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

böyle iyilere neden hep kötü ruh hastalari denk gelirki.

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Zinanın sonu hüsran oluyor hep evlenmediginiz kişiyle aynı yerde kalmayın

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Fuhuş yuvası mı üniversite mi belli değil yüzlercesi var sadece bu görünen yüzü görünmeyen neler var

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah arkadaşın da sevgilininde hayırlısını nasip etsin flört edeceğiniz insanı iyi tanıyın test edin

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