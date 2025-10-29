Gebze'deki felaket göz göre göre gelmiş

Haberler

Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın dün çekilen fotoğrafları "Felaket göz göre göre gelmiş" dedirtti. Balıkesir depreminden etkilendiği öne sürülen binanın alt katında bulunan eczanenin duvarlarındaki alüminyumların bel verdiği ve binanın önünde çöküntü olduğu görüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda arama kurtarmaya başlayan ekipler, arama köpeğinin de katıldığı çalışmalarda dinleme faaliyetlerini sürdürüyor.

YAŞAM KORİDORU OLUŞTURULDU

Binanın enkazında 5 kişilik aileyi kurtarmaya çalışan ekipler 2 noktaya yoğunlaşırken yaşam koridoru oluşturulduğu dile getirildi.

"BALIKESİR DEPREMİNDE BİNANIN HASAR ALDIĞI SÖYLENİYOR"

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, "Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var. Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü" ifadelerini kullandı.

ECZANENİN KİRACISI: BİNANIN ÖN TARAFINDA ÇÖKMELER VARMIŞ

7 katlı binanın altındaki eczanenin kiracısı Uğur Aydın ise gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın "Dün ufak bir çökme olduğunu söylediler. Ben şehir dışındaydım. Telefonlara bakacak durumda da değildim. Eşime hemen 'müteahhit ile konuş' dedim. Onunla görüşmüş. Dükkan sahibi de gelmiş, incelemişler. Sonra bunu da bildirmişler. Ama kime, nasıl bildirdiğini ona sorun. Ben bilgi sahibi değilim. Eşime herhangi bir sıkıntının olmadığını söylemiş. Bu olay, 30 Ekim'de olsaydı belki biz de eczanenin altında kalmış olacaktık. Binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de hemen gelmiş bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlak var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığını tespit ediyor. Metro inşaatıyla ilgili aşağıda cihazlar varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar; bilmiyorum. Sonra da Ergün bey, 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık" dedi.

"BİNANIN ORTASINDA DİREK, KOLON YOK"

Binanın genişliğinin 45 metrekare olduğunu söyleyen Aydın, "Bina toplam 45 metrekare zaten. Binanın ortasında direk, kolon yok. Ya da benim gördüğüm bir direk yok. Binanın zaten etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Eczacılar Odası'na dosya veriyoruz biz; imar, iskanla ilgili tüm belgeleri. Metro inşaatı havalandırması da eczanenin sağ tarafında. Ben sadece binanın önünde çöküntü olduğunu gördüm.

"KOLONUN İÇİNE BAKINCA SIKINTI YOKTU"

Binanın önünde 3-5 santimlik çöküntüden kaynaklı. Bizim binaları kaplıyorlar ya o alüminyumlar bel veriyor, baskı yapıyor. Kolonun içine alüminyumdan bakınca herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben akşam baktım. Müteahhit sabah bakmış; ama herhangi bir sıkıntı olmadığını biz gözle gördük. Bu binada değil, binanın ön tarafında sıkıntı vardı. Bina hasarlı değildi aslında önündeki alanda çökme vardı" diye konuştu.

BİNANIN DÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI İNFİAL YARATTI

Eczanenin kiracısının sözleri geniş yankı uyandırırken binanın dün çekilen fotoğraflarını görenler "Felaket göz göre göre gelmiş" yorumunda bulundu. Balıkesir depreminden etkilendiği öne sürülen binanın alt katında bulunan eczanenin duvarlarındaki alüminyumların bel verdiği ve binanın önünde çöküntü olduğu görüldü.

