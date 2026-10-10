TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasına karar verilmesinin ardından İtalyan teknik adam hakkında yeni bir açıklama yayımladı.

Federasyon, üç yılı aşkın süredir A Milli Takım'ı çalıştıran Montella'ya görev süresi boyunca elde edilen başarılar ve Türk futboluna yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.

TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz."

HACIOSMANOĞLU, MONTELLA İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Federasyonun açıklamasında, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Vincenzo Montella'nın gelecek hafta bir araya geleceği de duyuruldu.

Açıklamada, "TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir." denildi. Böylece TFF, Montella ile yolların ayrılmasının ardından yapılacak görüşmenin teşekkür amacı taşıdığını da bildirmiş oldu.

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Kaynak: Haberler.com