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Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

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Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın Haber Videosunu İzle
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece saatlerinde özel bir anaokuluna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Sabah okula gelen personelin kapıdaki kurşun izlerini fark etmesiyle ortaya çıkan olayda polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Saldırıda kullanılan silahın bir evin çatısında bulunması dikkat çekti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece özel bir anaokuluna silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 

ANAOKULUNA 4 MERMİ İSABET ETTİ

Olay, 6 Ekim'de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde'de meydana geldi. Bir özel anaokuluna kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında boş kovan buldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi. Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalarda silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı. Operasyonda olayda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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