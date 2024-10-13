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Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

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Gaziantep'teki aile katliamında hayatını kaybeden baba, anne ve 4 çocuk, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yan yana 6 tabutun dizildiği cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir ve Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.Olayın gece saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı.

GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Bir ailenin yok olduğu olayın gece saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Demir'in, silahla eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra kendi canına kıydığı ve sabah saatlerinde aileden haber alınamaması üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.6 tabut yan yana dizildi, göz yaşları sel olduFeci olayda hayatını kaybeden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine Demir ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir ve Edanur Demir'in cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Cenazelerin içerisinde olduğu 6 tabut, sabah saatlerinde yan yana 6 dizilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

"SON ZAMANLARDA İLAÇ KULLANMIYORDU"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan aile yakını Fariz Malat, "Bu iki gündür medyada spekülasyon haberleri çıkıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Çocuğun durumu çok iyi, babasının durumu çok iyi. Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktur. Bu çocuğun iki seneden beri sağlık sorunu var. Zaten Vali açıklama yaptı. Bir senenin içinde 7 defa çeşitli hastanelere başvurmuş. Bu kazada akşam olmuş. Hiçbir sıkıntı yok bu ailenin. Bizim de bir sıkıntımız yok ama biz bunları hak etmiyoruz. Bu aile bunları hak etmiyor. Dindar bir aile, Allah'tan korkan bir aile.Sıkıntılar olur. Herkeste sıkıntı var. Bu demek değil ki çocuklarını öldüresin. Hiç kimse bunu yapamaz. Tedavi görüyordu. Valimiz açıklama yaptı. En doğru bilgi onlarda var. Bakanlık, sağlık heyeti, ona rapor vermiş. Vali 1 senede 7 defa demiş ama biz 2 sende belki 17 defa hastaneye götürmüştük. Bunlar da var. Son zamanlarda ilaç kullanmıyordu. Biraz işte o ilaçlardan dolayı hastalık yapıyordu. Hastaneye götürdük. Çocuk biraz ilaç kullanmakta sorun yaşıyordu. Hepsi bu yani. Başka bir şey yok" diye konuştu.

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu

Günün en acı karesi: 6 tabut yan yana dizildi, gözyaşları sel oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Doğrucu:

Akpnin ülkeyi getirdiği son nokta.. koyunlar memnunmusunuz

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Oğuz Tüysüz:

Hükmet herkesin psikolojisini bozdu bakalım 2028 e kadar Türkiyede kaçtane daha böyle olaylar olacak ve herkes tepkisiz. Sonumuz iyi değil.

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Wingchun07 null:

ruh hastalarının çocuk büyütmesine izin verilmemeli. çocuklar devlet tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli

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Enez ResuL Güneş:

bunun sebebi yoksulluk parasızlık anam öle derdi bi evde yokluk varsa o evde kavga bitmez.dort çocuk adamın ne derdi vardı kimbili.durdik yerde çolu cocugu kırsın gecirsin

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Sihirbazın Çırağı:

İnsanlar Devletsiz ve Devletsizlik yaşayan insanlar düşmanlarıyla yalnızlaştırılmış olarak baş edemeyince; Rabları olan Allah'a dönmeyi çare olarak görüyorlar. Biz devletiz diye vergileri toplayan Kamu Faaliyetleri Kalpazanları oldukça çok ama Devlet değiller, milyonların mücadelesine rağmen sadece kendi kontrollerindeki medyada bir kafa oluşturup onun peşine gitmeye uğraşan Şarlatan, Gaspçı ve Dolandırıcı bir örgütlü kötülüktür. Devletsizlikten ölüyor insanlar, Allah Türk'lere DEVLET NASİP ET

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VEFA:

Önce sağlık, hem ruh, hem beden sağlığı. Gerisi teferruattır!...

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Muhharrem Kalın:

Gerçekten günün en acı karesi...çünkü bu ülkede her günün kendine has birbirinden acı kareleri vardır...her korkunç olayın yalnızca bir gün yası tutulur...ve unutulur.çünkü yarına başka acı karelerin sırasıdır.ülkeyi akp nin getirdiği korkunç durum.sakın bana CHP nin laikliği falan demeyin.ülkeyi onlar yönetmiyor.tek suçlu akp.

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