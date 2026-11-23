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Bursa'da akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yaklaşık 50 ev için su baskını ihbarı yapılırken, Küçük Sanayi Sitesi girişinde mahsur kalan 10 araç çekicilerle kurtarıldı. Bazı metro istasyonlarının da yağıştan etkilendiği bildirildi.

RÖGARLAR TAŞTI, ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle özellikle Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde rögarların tıkanması sonucu yollar suyla kaplandı. Biriken su nedeniyle ilerleyemeyen araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen çekiciler, su içinde kalan 10 aracı kurtardı. Yoğunluk nedeniyle Küçük Sanayi girişinin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.

YAKLAŞIK 50 EV İÇİN SU BASKINI

Kent genelinde yaklaşık 50 ev için su baskını ihbarı yapıldığı öğrenildi. İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de evleri su bastı. Tıkanan rögarların açılması ve biriken suların tahliyesi için BUSKİ ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

ÜÇ SAATTE METREKAREYE 33.3 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kent merkezinde üç saat içerisinde metrekareye 33,3 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Kuvvetli lodosun hızı Osmangazi'de saatte 60,5 kilometreye, Kestel'de ise 96,8 kilometreye ulaştı.

Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde ise şiddetli yağış sırasında yerinden kalkan rögar kapağı bir otomobilin çarpmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji verilerine göre olumsuz hava koşullarının gece boyunca sürmesi, yağışın ise ertesi gün öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA