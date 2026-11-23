İspanya'nın turistik adasında orman yangını! Tatilcilere bölgeden uzak durun çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya’nın gözde tatil noktalarından Mayorka Adası’nda çıkan orman yangını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde endişeye yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler geniş bir ormanlık alanı küle çevirirken, yetkililer tatilcilere yangın bölgesinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
- İspanya'nın Mayorka Adası'ndaki Formentor Yarımadası'nda pazar akşamı saat 20.30 sıralarında orman yangını çıktı ve saatte 60 kilometreyi aşan rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
- Yangında yaklaşık 263 hektarlık çam ormanı ve doğal alan zarar gördü; bölgede birinci seviye acil durum ilan edildi.
- Yetkililer Alcudia ve Formentor Burnu yakınlarındaki bölgeye turistlerin yaklaşmaması uyarısında bulundu; alevler yerleşim alanlarına ulaşmadı ve tahliye yapılmadı.
İspanya'nın turistik adalarından Mayorka'da çıkan orman yangını, saatte 60 kilometreyi aşan rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yetkililer, Alcudia ve Formentor Burnu yakınlarındaki bölgeye turistlerin yaklaşmaması uyarısında bulundu. Yangında yaklaşık 263 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka Adası'ndaki Formentor Yarımadası'nda pazar akşamı saat 20.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ses Cases Velles ile Cala Murta arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangının ardından bölgede birinci seviye acil durum ilan edildi. Balear Adaları yönetimine bağlı yaklaşık 50 personel, dört itfaiye aracı ve hava araçlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. İki helikopter ve iki amfibi uçağın da çalışmalara destek verdiği bildirildi.
263 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yerel basında yer alan son bilgilere göre yangında yaklaşık 263 hektarlık çam ormanı ve doğal alan zarar gördü. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü, yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Rüzgarın şiddetinin azalmasıyla söndürme çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmadığını ve şu ana kadar herhangi bir tahliye işleminin yapılmadığını açıkladı.
TURİSTLERE BÖLGEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI
Balear Adaları Başkanı Marga Prohens, yangını yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlardan ve turistlerden tehlikeli bölgeye yaklaşmamalarını istedi. Prohens ayrıca itfaiye ve acil müdahale araçlarının geçişini kolaylaştırmak için ulaşım yollarının açık tutulması çağrısında bulundu.
Yangının, binlerce turistin ziyaret ettiği Alcudia ve Formentor çevresinde çıkması endişeye neden oldu. Alevlerin uçaklardan, Balear Adaları'nın diğer bölgelerinden ve İspanya ana karasından görülebildiği aktarıldı. Yangının uçuş trafiğini etkileyip etkilemediğine ilişkin ise henüz kesin bilgi bulunmuyor.