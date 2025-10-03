Felaketi bile eğlenceye çevirdiler! Selin vurduğu şehirden ilginç görüntüler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası yollar göle dönerken; bazı vatandaşlar göle dönen yollarda botla ilerleyip, olta attılar.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde ve mahallelerde birçok ev ile işyerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

TURİSTİK MAHALLE SULARA TESLİM OLDU

Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Bazı yollar polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerden biri de dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi oldu. Bölgede rögarların taşması sonucu sokaklar göle dönerken, bazı otellerin giriş katlarını su bastı.

TURKUAZ SULAR ÇAMURA DÖNDÜ

Şiddetli yağışın ardından Ölüdeniz'in simgesi haline gelen turkuaz sular ise çamurla karışarak kahverengiye döndü. Yetkililer, yağışların etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BOTLA GEZİP OLTA ATTILAR

Öte yandan sel felaketini eğlenceye çevirenler de oldu. Bazın vatandaşlar göle dönen yollarda botla ilerleyip, olta attılar. O anlar ise kameralarca kaydedildi.