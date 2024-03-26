FBI ajanları, kadın ticareti suçundan hakkında soruşturma açılan Rap müzik milyarderi Sean 'Diddy' Combs'un evine baskın düzenledi

Amerikalı rap müzik milyarderi Sean "Diddy" Combs, Kasım ayından bu yana bir dizi dava dalgası sırasında federal bir soruşturmanın hedefi oldu.

Manhattan'daki federal yetkililer, cinsel taciz, uyuşturucu ve silah dağıtımı iddialarıyla ilgili üç kadın ve bir erkeği sorguladılar. HSI, New York, Los Angeles ve Miami'deki mülklere arama emirleri uyguladı. Combs'un Miami'deki telefonlarına el koyuldu.

Combs'un temsilcileri yorum yapmadı. Anayasal haklarını savunan avukatlar, federal soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

Combs, iddiaları reddetti ve şu anda gözaltında değil. İddialar, Combs'un eski partneri Cassie'nin cinsel istismar iddialarıyla ilgili bir dava açmasından sonra geldi. Cassie, Combs ile anlaşmaya vardı. Şu ana kadar üç kadın daha Combs'a karşı cinsel saldırı iddialarıyla dava açtı.

Combs'un avukatı, iddiaları reddetti ve onların yalan olduğunu belirtti. Federal soruşturma devam ederken, Combs'un müvekkillerinin adalet için hareketlerine devam edeceği söyleniyor.