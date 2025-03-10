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İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

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İstanbul Eyüpsultan'da üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke ve 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyonda Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan 3 şüpheli dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan jandarma 20 Şubat' Perşembe günü 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

TEVRATI 1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Yer: İstanbul! Üzeri saf aldın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıArAgOrN:

büyük büyük babasından kalmıştır belki veya parayla alıp satıyordur veya hobi olarak bunlarla uğraşıyordur ben cebimdeki 5 lirayı 400 yıl sonra bulan torunumun torunu satmaya karar verirse suçlumu olacak anlamadım çalıntı olmadıktan sonra niye yasak

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Haber Yorumlarıfuat alın:

şimdi hemen orjinal kopyesi yapılır, bunlarla değiştirilip yakalananlar sahteymiş derler olay kapanır :)). bu gibi şeyleri düşünen olabilir

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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Ne olmuşki kimseden çalmamışlar almamışlar

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Tevrat’ın sahte olduğu garanti, sikkelere de yakından sikke sikke bakmam lazım.

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Haber YorumlarıAli Sekerci:

Bütün Avrupa'da serbest cezası yok ABD de serbest bizim ulkemizde neden yasak hani Avrupa bizi kiskaniyordu AB UYU YASALARİ CİKİYORDU DEFİNE NEDEN SERBEST DEGİL ADALETSİZ HUKUKSUZ SEKİLDE NEDEN GASP EDİYORSUNUZ

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Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Aldın ne ya...

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Haber YorumlarıMurat Kara:

sundi onlar satar biri birini ispiyoncu etmiştir yada alıcı yoksa mumkundeyil

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Haber YorumlarıHasan Karim Sacikara:

ayrıntı kitap kabindaki resimde gizli, bence Tevrat değil! iblis resmi var kılıfında,Kabala inancına ait olan bir kitap olabilir

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