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Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

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Emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında çarşafları birbirine bağlayarak yeğeni ve ailesiyle birlikte 11 kişiyi sağ kurtardı. Güller, "Herkes battaniye ve çarşafını bana getirsin, ben düğümleyeceğim, aşağı bu şekilde ineceğiz" dediğini anlatarak "Hayatımda böyle bir şey görmedim. Çarşafları birleştirdik ve önce küçük çocukları, sonra kadınları indirdik." dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. Yangında 78 kişi hayatını kaybederken 12 kişi gözaltına alındı. Faciada hayatını kaybedenlerin yanı sıra kendi imkanlarıyla ve itfaiye ekipleri tarafından kurtulanlar da oldu.

Bolu'daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı

Bunlardan biri de 67 yaşındaki emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller'di. Güller, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 11 kişiyi de kurtararak adeta kahraman oldu.

Ankara Üniversitesi'nde 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olan jimnastik antrenörü Fatih Güller, eşi ve 2 çocuğuyla sömestir tatiline giden yeğeni Gülşen Doğan Durdağ tarafından, doğum günü hediyesi olarak Kartalkaya'ya davet edildi. Fatih Güller, yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, eşi Emre Durdağ ve çocukları Ali Ege Durdağ ile Eren Durdağ, 1 gün sonra kayak merkezine gidip, Grand Kartal Otel'e yerleşti. Aynı gece otelde yangın çıktı. 10'uncu katta kalan Güller, yangın sırasında seslere uyanıp, yeğeni ve ailesini de uyandırarak, koridora çıktı. Güller, yanındakilerle 8'inci kata kadar inerken, yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Fatih Güller, otelin yan tarafına bakan odaya girip, çarşafları birbirine bağlayarak, yeğeni ve ailesiyle birlikte 11 kişiyi sağ kurtardı. Yeğeni Gülşen Doğan Durdağ, çarşafın bir kısmının yırtılması sonucu düşerek yaralandı.

Bolu'daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı

"DUMANLAR HER TARAFI SARMIŞTI"

Ankara'da hastanede tedavi altında olan yeğeni Gülşen Doğan Durdağ'ın başında bekleyen Fatih Güller, DHA'ya konuştu. Fatih Güller, gece seslere uyandığını söyleyerek, "Kokuyu hissettim ama insan konduramıyor. 'Otel yanıyor, çıkın' diye bir ses duyduk. 10'uncu katta 1020 numaralı, iç içe bir odada kalıyorduk. Yeğenim, eşi ve küçük çocuğu odanın bir bölümünde, biz de yeğenimin büyük oğluyla odanın diğer bölümünde yatıyorduk. 'Kimse yanına hiçbir şey almasın' dedim. Hiçbir şey almadık ve olduğu gibi çıktık. Gözlüğümü, bir de telefonumu alabilmişim. Koridora çıktık korkunç bir dumanla karşılaştık. Bir kat indik, bir kat daha inebildik. Artık inemeyecektik; çünkü dumanlar her tarafı sarmıştı" dedi.

Bolu'daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı

"SESİME GELİN DEDİM"

Güller, 8'inci katın koridorunda yoğun dumanın içinde siluet şeklinde bir aydınlık gördüğünü ve kattakileri o aydınlığa yönlendirdiğini söyleyerek, "İnsanlara sürekli bağırarak 'Sesime gelin' dedim. Camları kırdığımızda nefes aldık. Zehirleniyor olduğumuzu orada anladım. İnsanlar sürekli 'ne oluyor' diyordu. 'Herkes uyansın, otelde yangın çıkmış boğulacağız' dedim. 'Herkes battaniye ve çarşafını bana getirsin, ben düğümleyeceğim, aşağı bu şekilde ineceğiz' dedim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Çarşafları birleştirdik ve önce küçük çocukları, sonra kadınları indirdik. Çarşafı koluma dolayıp tutuyordum; çünkü bağlayacak bir yer yoktu. Son 4 kişi kaldık. Yeğenim Gülşen'e 'Sen in, çocuğu sonra indiririm' dedim. O da bana 'Çocuğumu indirmeden ben inmem' dedi. Çocuğu indirdikten sonra yeğenim kendi inerken yaklaşık 3 metre kala çarşaf dayanmadı ve koptu. Omurgalarında kırıklar var ve kolu kırıldı. Alacak nefesimiz, içecek suyumuz varmış" dedi.

Bolu'daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı

"EN SON KENDİM İNDİM"

Çarşafla en son kendisinin indiğini belirten Güller, "Çarşafın ucunu topuz yaptım, onu pencerenin dış menteşeli kısmına sıkıştırdım ve indim. İnenler de merdiven getirdi. Çarşafın koptuğu yerden sonraki bölümü merdivenle indim. 5-6 yaşında bir çocuk bana 'Baba, amca' diye sarıldı. Allah orada bana bir güç verdi. Oradakilere 'Sakin olursak hepimiz kurtuluruz, sakin olmazsak hepimiz burada kalırız' dedim. Böyle 11 kişiyi net olarak kurtardığımı hatırlıyorum. Daha sonra beni arayıp teşekkür edenler oldu. Trabzon'dan Ömer Bey var ve beni telefonuna 'Yangındaş' diye kaydetmiş ve beni öyle aradı" dedi.

Bolu'daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayıp, 11 kişiyi kurtardı

"ALARM ÇALSAYDI BİR SÜRÜ CAN KURTULURDU"

Yangın sırasında alarm çalmadığını belirten Güller, "Yangın merdiveni göremedim. Var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Bir uyarı levhası, acil çıkış hiçbir şey görmedik. İnanıyorum ki, eğer alarm çalsaydı ve ufak bir duman tespit edebilseydi bir sürü can kurtulurdu. Benim yaptığım kahramanlık falan değil. Bir sürü insan orada benim gibi davrandı. Bana yardım eden bir sürü insan vardı orada. Yaşanan acının boyutunu kelimelerle anlatamam. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan. O insanlara sarılmaktan, ağlamaktan gözümde yaş kalmadı" ifadelerini kullandı.

Fatih Güller, yeğeninin ameliyat olduğunu ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTarık Avsar:

helal olsun aramızda böyle insanlar olduğunu bilmek gurur verici

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Panik anlarında sakin kalıp mantıklı hareket etmenin önemi ????

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Haber YorumlarıKaan Dikmen:

Göz yaşları içinde dinledim Allah senden razı olsun hocam ??

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Haber YorumlarıASar Gnc:

insanin tügleri diken diken oluyor okurken resmen korku filmi gibi. o otel sahibininde, bu otele ok veren adamlarinda yatacak yeri olmasin.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

ALLAH RAZI OLSUN senden dayıcım, okurken duygulanmamak ağlamamak elde değil.

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Haber YorumlarıOrco Can:

helal olsun yigit adam helal olsun

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Haber YorumlarıMengele:

Otelin 4 ncü kati kacak yapilmis itfaye Raporu otelin bitisigine yapilan cayhane raporudur,bilirkisi raporunda 4ncü kat yazmasi yasaklanmis yazarsa baska bilirkisi tutulsun buyrum,

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