Kayıp mimar Ece Gürel'in eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, kaldırımda yürüdüğü, otobüse bineceği yere gittiği ve İETT otobüsüne bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüse gidene kadar yürümesi, daha sonra otobüse binerek yolculuk yaptığı ve otobüsten indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar yer alıyor.

EŞYALARI BULUNDU

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

NEDEN TEK BAŞINA GİTTİ?

Mimar Gürel'in ailesi Müge Anlı'ya konuk oldu. Eşi Sezer Gürel, programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Sezer Gürel, "Neden eşiniz tek başına oraya gitti? Evden ne diye çıktı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"İNTİHAR EDECEK YAPIDA DEĞİL"

Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim.

Sahurda tartıştık ben yemiyorum dedim yattım. Tepkiliydim. Sabah uyandık. Ben dışarı hava almaya gidiyorum dedi. Ben de nöbetten çıktığım için yorgunum gitmek istemiyorum dedim.

"BELKİ BİR ŞEY OLDU, KORKUP KAÇTI"

Nereye gittiğini bilmiyordum. Ses meditasyonu falan yapıyordu. Böyle ses düzenlemesi gibi. Evde çok ses olunca odanın kapısını kapat derdim. İntihar etmeye gitmiş olamaz. Ormanda kamera yok. Burası onun için özel bir yer. Yıllarca orada okudu. Otobüsten inerken 'Unuttum' demesinin sebebi bu. Düşüncem; Eşim şu anda kayıp. Belki de eşyalarını bıraktı. Meditasyona oturdu belki bir şey oldu korkup kaçtı yani.

KAN İZİ DETAYI

Yayına bağlanan muhabire bölgede bulunan ve kan izi olduğundan şüphelenilen iz soruldu. Muhabir ise "Orası biraz uzakta 50 dakikalık bir yol" dedi. Kayıp kadının annesi de, "Yolu takip etmemiş ormanda yürümüş dönmemiş" diye konuştu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI"

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi. Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

İŞ YERİNDE SIKINTI VARMIŞ

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

"RUHUM GERİDE KALDI" SÖZLERİNİN ARKASINDAN KIZILDERİLİ MESAJI ÇIKTI

Su altı arama çalışmalarının da başladığını dile getiren Müge Anlı, yayın sırasında Ece'nin son mesajının arkasındaki Kızılderili inanışını aktardı. Anlı, Gürel'in "Ruhum geride kaldı" sözlerinin Kızılderililerin çok yorulduklarında dinlenirken kullandıkları bir söz olduğunu dile getirdi. Dün canlı yayında Ece Gürel'in son mesajlarını okuyan Müge Anlı, bugün de o mesajın arkasındaki sırrı açıkladı. Anlı, "Kızılderili inanışına göre, çok yorulup dinlendiklerinde bedenlerinin çok hızlandığı, ruhlarının bedenlerine yetişemediği düşünülürmüş. Bu sebeple 'Ruhum geride kaldı.' diyerek dinlenme ihtiyacı hissederlermiş." dedi.