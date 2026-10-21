Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

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Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Akış’ın rolünün menajerlikle sınırlı kalmadığını öne sürdü.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Tolga Akış hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Akış’ın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

“MENAJERLİĞİ TEMSİLİN ÖTESİNDE”

İddianamede, grubun yapımcısı ve şirket sahibi olan Akış’ın üyeleri “Big5 Türkiye” programı aracılığıyla seçtiği, konserleri yönetim şirketi üzerinden planladığı ve grubun mali işlerini yürüttüğü belirtildi. Akış’ın yönetim rolünün temsilin ötesine geçtiği ve grubun performanslarını ve ticari stratejisini aktif olarak şekillendirdiği öne sürüldü.

KOSTÜMLER “PAZARLAMA STRATEJİSİ” İDDİASI

İddianamede, Akış’ın koreografilerin ve yayımlanan görüntülerin toplumun genel ahlakını etkileyebileceğini bilmemesinin mümkün olmadığı, sahne kostümlerinin de pazarlama stratejisi olarak kullanıldığı ileri sürüldü. Çocukların psikolojik gelişimine zarar verdiği iddia edilen performansların yaş sınırlaması olmadan geniş kitlelere ulaştırılmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan iddianamede, Akış’ın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu değerlendirildi.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

İddianamede, Adli Tıp Kurumu’nun Akış’tan aldığı kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığına da yer verildi.

AKIŞ: SORUMLULUĞUM YOK

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Akış, grubun üyelerinin YouTube’da yayını süren “Big5 Türkiye” yarışmasıyla seçildiğini anlattı. Grubun 7 üyesinin yargılandığı 6 Eylül 2025'teki Küçükçiftlik Park konserindeki dans gösterisinden sorumlu olmadığını belirten Akış, o davada şüpheli olmadığını söyledi.

Grubun gelirinin yüzde 60'ının üyeler arasında eşit olarak paylaştırıldığını, yüzde 40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını ifade eden Akış, üyelerin başkalarıyla görüşmesinin yasaklandığı ya da hastayken sahneye çıkmaya zorlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Akış, hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını, telefon şifresini polise kendi isteğiyle verdiğini ve bot hesaplarla bir bağlantısının olmadığını da söyledi.

“YAZIŞMALAR MİZAH AMAÇLIYDI”

Sosyal medyada yayılan yazışmaların mizah amaçlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savunan Akış, bu yazışmaların fotoğrafçı M.A. tarafından bağlamından koparılarak paylaşıldığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Manifest grubunun 6 Eylül 2025'te İstanbul’daki Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserdeki dans figürleri ve sahne gösterisi tartışma yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konserle ilgili resen soruşturma başlatmış, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği de konser görüntülerine erişim engeli getirmişti. Bazı belediyelerin konserleri iptal etmesinin ardından grup, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, grubun 6 üyesi ve sahneye birlikte çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı), “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan Aralık 2025'te 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Ağustos 2026'da grupla daha önce çalışan fotoğrafçı M.A.’nın Akış ve eşi hakkında sosyal medyada çok sayıda iddiada bulunmasının ardından Akış, 27 Ağustos’ta İzmir’e gitmek üzere bulunduğu havalimanında gözaltına alınmıştı. “Müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem yapılan Akış, 28 Ağustos’ta “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Akış’ın avukatı Kaya Pulat, tutuklamanın sonuçlanmış olan konser dosyasıyla aynı eylemlere dayandığını savunmuştu.

Kaynak: Haberler.com