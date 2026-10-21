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İngiliz basını, Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdu

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İngiliz basını, Sergen Yalçın'ı ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdu
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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak atanması, dış basında geniş şekilde yer buldu. İngiliz gazetesi The Sun, Yalçın'ın göreve getirilmesini Mario Balotelli için söylediği ''Beyni yok'' sözleriyle duyurdu.

  • A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına Sergen Yalçın getirildi.
  • İngiliz gazetesi The Sun, Yalçın'ın göreve getirilmesini "Balotelli'ye 'Beyni yok' diyen Yalçın, Türkiye'nin yeni teknik direktörü oldu" başlığıyla duyurdu.
  • Yalçın, televizyon yorumculuğu döneminde Balotelli için "Beyni yok" ifadesini kullanmış; 21 Eylül 2021'deki Beşiktaş-Adana Demirspor maçında 3-3 biten karşılaşmada gol atan Balotelli, Yalçın'ın karşısına geçerek elleriyle kafasını işaret etmişti.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesi dış basında da geniş yer buldu.

BALOTELLI SÖZLERİ HATIRLATILDI: ''BEYNİ YOK''

İngiliz gazetelerinden The Sun, Sergen Yalçın'ın göreve getirilişini Mario Balotelli ile yaşanan gerginliğe gönderme yaparak duyurdu. Haberde, Uluslar Ligi'ndeki kötü gidişatın ardından Montella'nın görevine son verildiği hatırlatılırken, Sergen Yalçın için "Balotelli'ye 'Beyni yok' diyen Yalçın, Türkiye'nin yeni teknik direktörü oldu" başlığı kullanıldı.

SAHA İÇİNDE NELER OLMUŞTU?

Sergen Yalçın, televizyon yorumculuğu yaptığı dönemde Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'yi sert bir dille eleştirerek "Balotelli'nin beyni yok" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından 21 Eylül 2021'de oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında, 3-0'dan gelip skoru 3-3'e getiren maçta gol atan Balotelli, doğrudan Sergen Yalçın'ın karşısına geçerek elleriyle kafasını işaret etmiş ve büyük bir tartışma yaratmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

sergen narsist kumarda çok para kaybetmiş biri pdikolojisi milli tskım için uygun değil kimse bunu takmaz bak yazıyorum ilk üç milli maçta 15 gol yiyecez

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