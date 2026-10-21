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Adana Seyhan'da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

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Adana Seyhan'da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Adana Seyhan'da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı
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Adana Seyhan'da önceki gün ailesinin iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki çocuğu başından vurarak ağır yaralayan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı. Polis, KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı; çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Adana'da ailesinin iş yerinde kasada oturan 15 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaralanan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti. A.E. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, Nurmuhammed Musaoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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