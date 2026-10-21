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Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü

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Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
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Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin "Yeni Parti" isminin hükümsüz kılınması talebini reddederken, bu kararla Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı adaylığı pazarlığı yapmayı hedefleyen Yenilik Partisi Lideri Öztürk Yılmaz'ın planları da suya düştü.

  • Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin "Yeni Parti" adlı siyasi partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve kapatılması talebini reddetti.
  • Kararla Yeni Parti'nin mevcut adını ve rumuzunu kullanmasının önündeki hukuki engel ortadan kalktı.
  • Yeni Parti lideri Özgür Özel, kararın ardından ismi değiştirmeyeceklerini ve yola devam edeceklerini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yenilik Partisi'nin, "Yeni Parti" adıyla kurulan siyasi partinin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve kapatılması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme'nin aldığı bu kararla birlikte Yeni Parti'nin mevcut adını ve rumuzunu kullanmaya devam etmesinin önündeki hukuki engel kalkmış oldu.

ÖZTÜRK YILMAZ'IN PAZARLIK PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Kararın ardından, isim benzerliğini gerekçe göstererek süreci yargıya taşıyan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde pazarlık masasına oturmayı hedefleyen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın siyasi hesapları da karşılıksız kaldı. AYM'nin ret kararı sonrası iki parti arasındaki isim krizinde hukuki nokta konulmuş oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni Parti lideri Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından açıklama yaptı. Özel, “Sokakta, meydanda, evlerde, köylerde millet kurdu, koydu. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Özel'in açıklamasının tam metni; 

"Millet dedi ki, Yeni Parti'yi kur, yeni partiyi kur. Kurduk, hiç isim aramadık. Milletimiz yeni parti diyorsa yeni parti olur dedik. O sırada arkadaşlarımız titiz bir çalışmayla baktılar zaten. Böyle bir isim var mı diye, başka bir isimle benzer olur mu diye ve başvurumuzu yaptık. İçişleri Bakanlığı kabul etti.

Ardından Maksatlı olarak yeni partiyi tartışmaya açmak isteyenler, hatırlayın neler neler söylendi işte özenli davranmadılar, bunun olacağı belliydi falan. Türkiye'nin bu iltibas konusundaki en çok çalışmış ve görüşleri en Çok kabul gören akademisyenlerinden görüş aldık ve kesinlikle iltibas yok dediler. Bunu da Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştuk. Geçen ay biliyorsunuz herkes felaket tellallığı yaparken ben demiştim, çok olumlu bir görüş var ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz, ismimizi değiştirmeyeceğiz.

Ve yeni partinin adının Yeni Parti kalacağına inanıyoruz demiştik. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu yönde bir karar vermiş. Hayırlı uğurlu olsun. Millete rağmen, millete rağmen hiçbir şey olmaz. 

Millet partinin adını koyduysa, bunu yeni partinin yükselişinden rahatsız olanlar istiyor diye. Millet kimseye değiştirtmez. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Seçimlerde yeni partide buluşmak ve seçimden sonra yeni parti iktidarında herkesin yüzünü güldürmek üzere. Yolumuza devam ediyoruz."

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErsin Ecder:

al sana bı gereksiz daha

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

abi adamın başka resmini bulamadınız mı habere koyacak:)))

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

eerdoğana önerim,yenilik partisini oy pusulasında en başlara çeksin..yeni parti'yide sondan 2. 3. bıraksın. ilk yenilik partisi göze çarpacağa için halk diğer isimlere bakmaya gerek duymadan budur diyerek oy basacaktır.. %5 bir getisi olabilir.

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Haber YorumlarıErhn Dndr:

Adam haklı kardeşim Oy pusulasında adam yenilik partisi yerine Yeni partiye oy verirse ne olacak Veya yeni parti yerine yenilik partisine kendini şaşıran çok insanımız var bu olmaz.

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