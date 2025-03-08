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Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kayboldu. 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ECE GÜREL'E CADILIK EĞİTİMİ VEREN HOCAYA GÖZALTI KARARI

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, hastanede hipotermiden yaşamını yitiren Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel'in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel'in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel'in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Gürel'in ormanda, telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması ise akıllara intihar etmiş olabileceği ihtimalini getirdi.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

"CADILIK ZANAATİ EĞİTİMİ ALIYORDU"

Öte yandan Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyor. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı

1500 DOLARLIK ÇAY

Görül'in inançlı bir insan olduğunu söyleyen Özen, Gürel'in Ayahuska adı verilen, halüsülasyon çayı kullanmadığını çünkü buna parasının yetmediğini de söyledi."Ölüme en yakın deneyim" sunduğu ileri sürülen çayın fiyatı 1500 dolar. Hale Önel, Ece Gürel'in ormana ritüel için gitmediğini belirtirken, "Diyelim kendince bereket ritüeli yaptı. Annelerimiz de yapar. Biz bereket için ne yaparız… Biz bereket için yenibahar ile tuz kavururuz ocakta" dedi.

Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSezer Erarslan:

cadılık eğitimi ne abi ayrıca bu kadın amma gündem oldu bence abartı saçma

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Haber YorumlarıMutlu Can:

kanun uydurmaya başladı savcılar. kadinin suçu ne?

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Haber Yorumlarım8sh6ggvcd:

kaybolan kari cadilik yapmayami gitmis yani

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Bereket calismayla olur baharatla tuzu kavurma bos cadilik diye bir sey yoktur aptallik ve delilik vardir uyusturucu maddeler sarhos eder sacma saban seyler yaptirir sonu kotu biter

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Mubarek ramazan ayinda ormana tek basina seyranin mabedini aramaya gidersen sonun bu olur. exenin watsup mesajini kirpip kirpip bize sunuyorlar. turtdisindaki arkadasi ile yazismalarinin tamamini vermiyorlar. ne niyetle ormana gittigi mesajda vardir yerini bulamadim sonra kaybuldum diyor. oncedende gitmis demekki. cadilik egitiminin diplamasini son sinavini gecememis. demekki. hale nur ozen ogretmeninin eceyi tuttugu sin sinav. belgrad ormaninda seytanin mabedinde 3 gunluk hac. uzulecekmiyiz!!!

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bu olayda ne alaka gözaltı Allah’ımız aşkına iyice saçmaladınız Ece gürel bildiğin ormanda kaybolup yöne çıkaramadı sus yemek eksik oruç var bu olayda sorumlu arıyorsanız afad ekiplerinin beceriksizliği olarak suçlu arayın bırakın bunları

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Al işte, boşu boşuna üzülmüşüz, bir cadının yüzünden! Kendi etmiş, kendi bulmuş. Kendi ‘ışıkları’ ile başbaşa bırakın artık kadını…

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