Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar Haber Videosunu İzle
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de ilginç anlar yaşandı. Stat çevresindeki bazı taraftarlar, rakibin beraberlik golünü Fenerbahçe'nin attığını sanarak sevinç yaşadı. Gerçek skoru öğrenen taraftarlar, tribündekilere tepki gösterdi.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.
  • Slavia Prag'ın 90. dakikada Kacor ile bulduğu beraberlik golünü Fenerbahçe'nin attığını sanan bazı taraftarlar, gerçeği öğrenince tribünlere tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği mücadelede son dakikada gelen beraberlik golü büyük hayal kırıklığı yaratırken, stat çevresinde yaşanan bir olay dikkat çekti.

RAKİBİN GOLÜNE FENERBAHÇE ATTI SANIP SEVİNDİLER

Sporthive'ın aktardığına göre Kadıköy'de, Chobani Stadı çevresinde bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın son anlarında yükselen sesleri yanlış yorumladı. Slavia Prag'ın 90. dakikada bulduğu beraberlik golünü Fenerbahçe'nin attığını düşünen taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ancak kısa süre sonra golü atan takımın Slavia Prag olduğunu ve karşılaşmanın 2-2 sona erdiğini öğrenen taraftarların sevinci yerini hayal kırıklığına bıraktı. Yanlış anlaşılmanın ardından bazı taraftarlar, stat içerisindeki tribünlere tepki gösterdi.

2-0'DAN 2-2'YE GELDİ

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Oğuz Aydın'ın 4. ve Greenwood'un 11. dakikada attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti. Çekya temsilcisi, 15. dakikada Provod'un golüyle farkı bire indirdi. Mücadelenin 90. dakikasında Kacor'un attığı gol ise skoru 2-2'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, iki farklı üstünlüğünü koruyamayarak Şampiyonlar Ligi'nde kritik iki puan bıraktı.

İlgili Haberler
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bittiArabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılarKadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsinFenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Jindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadıkJindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık
Fenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadıFenerbahçe 14 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ankara'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı

Ankara'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

SPK'dan kritik karar! 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Tepkilerin odağıydı! Maçın bitiminden 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı

Maç bittikten 10 dakika sonra stattan tek başına ayrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

Diziye girmesiyle çıkması bir olmuştu! Nedeni belli oldu
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Eşi işe gittikten sonra korkunç halde bulundu
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı