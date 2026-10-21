Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kamuoyunun gündemindeki fon krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgilere göre Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacağını belirterek kararlılık mesajı verdi.

"BEN DAHİL HİÇ KİMSE ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK basına kapalı toplantısında yaptığı konuşmada, kendisi dâhil kimsenin imtiyazlı olmadığını vurguladı. Erdoğan'ın, "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ değil, vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle çalışacağız, tüm gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"MUHALEFETİN DOLDURUŞUYLA HAREKET ETMEYİZ"

Sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Serinkanlı, dikkatli ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz. Biz, muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz" diyerek konuyla ilgili duruşunu ve kararlılığını yineledi.

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