Canlı anlatım: Galatasaray'ın kazandığı penaltı iptal! Goller üst üste

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

29' VAR incelemesinin ardından hakem Rade Obrenovic kararını değiştirdi ve Galatasaray lehine verilen penaltıyı iptal etti. Oyun, Lille lehine verilen kararla devam edecek.

28' Penaltı kararının ardından hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi için saha kenarındaki monitöre gitti. Osimhen ile Berke Özer arasındaki pozisyonu izleyen hakemin kararı bekleniyor.

27' Galatasaray, 27. dakikada Osimhen ile penaltı kazandı. Yunus Akgün, savunma arkasına harika bir pas gönderdi ve Osimhen’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı! Berke Özer’in müdahalesiyle yerde kalan Osimhen’in ardından hakem penaltı noktasını gösterdi!

24' Lille’in kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasında sekti. Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol ederek tehlikeyi önledi.

22' Lille, paslaşarak Galatasaray yarı sahasına yerleşmeye ve hücum geliştirmeye çalışıyor. Temsilcimiz savunmada rakibine boşluk vermemeye çalışıyor.

21' Bentaleb, Batrakov’a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Lille’de Bentaleb, karşılaşmanın ilk sarı kartını alan isim oldu.

20' Sallai, ceza sahasındaki Osimhen’e pasını çıkardı. Nijeryalı golcünün vuruşunda top auta gitti. Galatasaray, yeniden öne geçmek için önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

18' Ngoy, pasını Goffi’ye gönderdi ancak Goffi topa yetişemedi. Taç atışını temsilcimiz Galatasaray kullanacak.

17' Andre, uzun mesafeli bir pasla hücumu başlatmak istedi ancak Jakobs araya girerek topu kesti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı da Lille için kalktı.

15' Jakobs’un sol kanattan açtığı ortada Osimhen kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı. Temsilcimiz Galatasaray, yeniden öne geçmek için etkili bir fırsat yakaladı.

14' Jakobs sol kanattan ortasını açtı ancak Lille savunması araya girerek topu uzaklaştırdı. Galatasaray, hücumdaki baskısını sürdürüyor.

13' Karşılaşma oldukça tempolu ve hızlı başladı. İki takım da ilk dakikalardan itibaren hücumda etkili olurken, gollerle birlikte mücadelede heyecan yükseldi.

12' Sara, ön alan baskısı sırasında rakibine faul yaptı. Hakemin düdüğüyle oyun durdu, serbest vuruş Lille’in.

11' Temsilcimiz Galatasaray, rakip yarı sahada paslaşarak çoğalmaya ve Lille kalesinde baskı kurmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılar, yeniden öne geçmek için boşluk arıyor.

10' Sallai, pasını Yunus Akgün’e aktarmak istedi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

9' Alexsandro’nun savunma arkasına gönderdiği pasta savunmayla karşı karşıya kalan Diaoune, fırsatı değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada skor 1-1’e geldi.

8' Maalesef top ağlarda. Lille, Diaoune ile durumu 1-1 yaptı.

7' Lille, Galatasaray’ın önde yaptığı baskı altında kendi kale sahası çevresinde paslaşarak oyun kurmaya çalışıyor.

5' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan bir kez daha etkili şekilde ilerleyerek pasını Sara’ya çıkardı. Ancak Sara, topu istediği gibi kontrol edemeyince Galatasaray atağı sonuçsuz kaldı.

4' Golün ardından Lille, hızlı bir reaksiyon göstererek beraberlik golünü bulmak için Galatasaray kalesine yükleniyor. Temsilcimiz, ev sahibi ekibin baskısına karşı koymaya çalışıyor.

3' Galatasaray, Lille karşısında 2. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Maça golle başladık! Harikasın Yunus harika!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.

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