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Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı

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Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanı öncesi taraftarlarına toplanma alanı, hareket saati, bölgeye ulaşım ve üst araması konusunda önemli bilgiler verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının misafir tribünü dışında diğer tribünlere girişinin yasaklandığını belirtti.

  • Lille-Galatasaray maçında stadyum kapıları yerel saatle 16.45'te açılacak.
  • Taraftarların ana toplanma noktası Grand'Place Lille olup, Rihour Metro Durağı'ndan en geç 15.45'te hareket etmeleri gerekiyor.
  • Stat girişinde kapsamlı üst araması ve detaylı bilet kontrolü yapılacak; misafir tribünü dışındaki sektörlere giriş yasak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk olmaya hazırlanan Galatasaray, deplasman tribününde yerini alacak sarı-kırmızılı futbolseverlere seslendi. 

TOPLANMA ALANI VE HAREKET SAATİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, stadyum kapılarının yerel saatle 16.45 itibarıyla taraftarlara açılacağı bildirildi. Fransız emniyeti ve kulüp yetkililerinin koordinasyonunda hazırlanan plana göre, taraftarlar için ana toplanma noktası olarak Grand'Place Lille belirlendi. Bu bölgede bir araya gelecek olan sarı-kırmızılı severlerin, Grand'Place yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan en geç saat 15.45’te hareket etmeleri gerektiği önemle vurgulandı.

BÖLGEYE ULAŞIM VE ÜST ARAMASI

Metro yolculuğunun ardından 4 Cantons Metro Durağı'nda inecek olan taraftarların, yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından stadyum kompleksine ulaşabileceği kaydedildi. Karşılaşma öncesinde güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulacağı belirtilirken, stat girişinde tüm taraftarlara kapsamlı üst araması ve detaylı bilet kontrolü uygulanacağı aktarıldı.

MİSAFİR TRİBÜNÜ DIŞINA GİRİŞ YASAK

Galatasaray yönetimi, Fransa'daki organizasyonda herhangi bir mağduriyet veya güvenlik ihlali yaşanmaması adına taraftarların yalnızca kendilerine ayrılan özel kapılardan içeri alınacağını ve misafir tribünü haricinde farklı bir sektöre giriş yapmalarının kesin olarak yasaklandığını bildirdi.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Korkulan nedir burada? Ülkede olağanüstü hal var. Haber okunsun diye garip başlıklar atmak etik olmuyor.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

NEDEN BAŞVURU YAPMADINIZ TARAFSIZ SAHADA OYNANSIN DİYE BEŞİKTAŞIN HAPOEL MAÇI OYNATILIYORDA BUNLARIN Kİ NEDEN OYNATILMIYOR

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