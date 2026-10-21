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Kırıkkale'de dronlu denetimde kaçan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de dronlu denetimde kaçan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de dronlu denetimde kaçan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimini fark eden sürücü, aracını yol üzerinde park edip yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Dron kamerasıyla kaydedilen sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlendi ve kendisine 200 bin lira trafik cezası kesildi.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark edince aracını park edip hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan sürücünün planını dron bozdu. Ehliyetinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücüye 200 bin lira trafik cezası kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasını fark eden bir sürücü, aracını yol üzerinde park edip yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Sürücünün o anları denetimde kullanılan dron kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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