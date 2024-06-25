'Dilan, hakimin karşısında yere yığıldı' diyen Emrullah Erdinç, Haberler.com'a duruşmada yaşananları anlattı

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılandıkları davada bugün hakim karşısına çıktı. Hakim, Polat ailesinin tahliyesine karar verdi. Davayı takip eden başarılı gazeteci Emrullah Erdinç, duruşmanın ardından Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a açıklama yaptı. Ailenin avukatı Vahit Kaya ise müvekkillerinin MASAK raporu geldiğinde tahliyelerinin talep edileceğini belirtti.

"DİLAN YÜRÜYECEK HALDE DEĞİLDİ, ENGİN POLAT GAYET İYİ"

Dilan Polat'ın sağlık durumunun iyi olmadığından bahseden Emrullah Erdinç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dilan Polat duruşma salonuna geldiğinde yürüyecek halde değildi. İki infaz memuru Dilan Polat'ı kollarından tutarak getirdi, öyle yürüyebiliyordu. Duruşma salonundan içeri girdiği esnada hakimin önünde yere yığıldı ve kalkamadı. Sonrasında su getirdiler ve ayağa kaldırmaya çalıştılar ama olduğu yerden kaldırılamadı. Hakim hemen doktor çağrılmasını istedi. Dilan Polat'ı zorla kaldırarak sandalyeye oturtmaya çalıştılar. Tekrar yere yığılacak gibi oldu. Hakim, doktor ve infaz memurlar eşliğinde Dilan Polat'ı salondan çıkarılarak tedavisinin yapılmasını sonra da cezaevine gönderilmesini istedi. Dilan Polat duruşmada hiç söz hakkı almadan geldiği gibi geri gitmiş oldu. Dilan Polat'ın gitmesiyle Engin ve Sezgin Polat duruşmadaki yerini aldı. Engin Polat ve Sezgin Polat'ın durumu gayet iyiydi. Hiçbir rahatsızlıkları söz konusu değildi."

"MASAK RAPORU BEKLENİYOR"

"İki davada tutuklulukları bulunuyordu. Bunlardan biri ana dosya olarak tabir edilen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma. O soruşturma henüz bitmedi, iddianamesi hazırlanmadı. MASAK raporu bekleniyor. İkinci tutuklulukları da Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanma dosyasıydı. İlk duruşmadan birkaç gün sonra Banu Parlak şikayetini geri çektiği için bugünkü duruşmada bir tahliye bekleniyordu. Kurşunlayan kişiler ve azmettiriciler birbirini tanımıyordu. İfadelere baktığımız zaman irtibatları da bulunamadı soruşturma boyunca. Başka bir davada tutuklulukları bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecekler."

POLAT AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: MASAK RAPORU GELDİĞİNDE TAHLİYELERİ TALEP EDİLEBİLİR

Haberler.com'a özel açıklama yapan Polat ailesinin avukatı Vahit Kaya, "Duruşmada tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ın daha önce verdiği ifadelerin çelişkili olduğu fark edildi. Atılı suçlarla ilgili de elle tutulacak deliller de ortadan kalktığı için hakim tahliyelerine karar verdi. İddia makamı tutukluluklarının devamını istemişti. Müvekkillerimin Banu Parlak'ın merkezinin kurşunlatılmasıyla ilgili alakalarının olmadığı tespit edildi. MASAK raporları lehimize. Savcı, Dilan Polat'ın resen tahliyesini istemişti. Gelen vergi inceleme raporları Dilan Polat ve müvekkillerin suçsuz olduğunu gösteriyor. Ancak Sulh ve Ceza Hakimliği tutukluluğun devamına karar verdi. Anadolu Adliyesi'ndeki vergi dosyası ve aklama raporları geldiğinde savcı büyük ihtimalle tahliyelerini talep edecek. Bu duruşmada da 10 ya da 11 Temmuz'da olabilir" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin de 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın görülmesine Küçükçekmece Adliyesi'nde devam edildi. Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hazır bulundu.

DAVAYA DİLEKÇE SUNAN GÜLTEN ALAN: KURŞUNLATMA TALİMATINI BEN VERDİM

Devam eden duruşmada hakim, dosyanın İstanbul Adliyesi'ndeki örgüt dosyası ile birleştirme talebinin reddedilerek mahkemesine geri döndüğünü söyledi. Mahkemeye sunduğu dilekçesi okunan Banu Parlak, Dilan, Engin ve Sezgin Polat yönünden katılma talebinden vazgeçtiğini ancak diğer sanıklar yönünden katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Öte yandan dilekçe sunan Gültekin Alan isimli bir kişi ise, "Barış Boyun İstanbul ve Avrupa'da terörle mücadele görev yapan birisidir. Daltonlar ve Barış Boyun benim komutamdadır. Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması talimatını ben verdim" ifadelerini kullandı. Söz verilen Engin ve Sezgin Polat ise dilekçeyi sunan kişiyi tanımadıklarını ve dilekçe hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Sanıkların diğer davadan tutuklulukları devam edecek.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videodaki konuşmasında Banu Parlak'a tehdit mesajı gönderdiği açıklanmıştı. İddianamede bu mesajdan kısa bir süre sonra Dilan ve Engin Polat'ın aldığı ortak karar ile sanık Engin Polat'ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar" çetesi olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün firari yöneticilerinden Berat Can ve Batın Can Gökdemir'le iletişim kurduğu aktarılmıştı. Gökdemir kardeşlerin de İstanbul'da özel olarak kiralanan hücre evinde eyleme hazır vaziyette bekleyen sanıklar Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu'na talimat verdiği iddianamede belirtilmişti. İddianamede, iş yerinin kurşunlandığı ve bu nedenle dış cephesinde bulunan 5 camın 4'ünün değiştiği, saldırı sebebiyle toplam zararın 45 bin lira olduğu kaydedilmişti. Olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak, kendisini öldürtmek isteyen Polat ailesinden şikayetçi olmuştu. Dilan Polat ise ifadesinde tehdit içerikli görüntüdeki konuşmaları Parlak için söylemediğini, kendisine sözlü saldırıda bulunanlara genel olarak çektiğini savunmuştu.

8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanık Engin Polat ise saldırıyı sosyal medyadan duyduğunu, saldırıdan 2 gün önce Banu Parlak'ın sosyal medyadan açıklama yapıp kendilerini suçladığını savunarak, bunu kimin yaptığını bilmediğini anlatmıştı. İddianamede, Polat çiftinin "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme" ve "mala zarar vermeye azmettirme" suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Haklarında Barış Boyun, Berat Can ile Batin Can Gökdemir için ise, "silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat'ın farklı suçlardan 2 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

BANU PARLAK ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Polat çifti ile hakim karşısında bir araya gelen Banu Parlak, davadan günler sonra şikayetini geri çekmişti. Parlak açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaşamış olduğum korkunç olay sonrasında eski arkadaşım Dilan Polat ve ailesi aynı dönemde zorlu süreçlerden geçmemiz sebebiyle görüşme sağlayamamıştık yakın süreçte aile ortamında bir araya geldik ve yaşadığımız zorlukları birbirimize anlattık Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığın gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır.