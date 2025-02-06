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Bin 400 kişiye mezar olan depremin "kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

Bin 400 kişiye mezar olan depremin
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6 Şubat depremlerinin "kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde itfaiye çalışanları, depremin ikinci yılında hayatını kaybeden bin 400 kişiyi sirenlerle çaldı. Aradan geçen yıllara rağmen acıların ilk gün gibi taze olduğu bölgede itfaiye müdürü, "Hiçbirimiz o acı tabloyu gözünde dahi canlandıramamıştı deprem bölgesine gidene kadar. İlk gittiğimiz zaman tamamen bir kaos ortamı vardı, mahşer yeriydi." dedi.

6 Şubat 2023'te saatler 04.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde art arda deprem yaşandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem, 11 ili büyük yıkıma uğrattı. Felakette 50 binden fazla canımız hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

Depremin "kara" simgelerinden biri olan yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde görev alan Burdur İtfaiyesi, İtfaiye Müdürlüğü önünde anma töreni gerçekleştirdi. Depremin ilk dakikalarında hazırlıklarını tamamlayarak yardım için yola koyulan itfaiye personelleri saatler 04.17'yi gösterdiğinde siren çalarak 2 dakika saygı duruşunda bulunup hayatını kaybeden depremzedeleri andı.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

"ACILARIMIZ İLK GÜNKÜ KADAR TAZE"

Deprem haberini alır almaz ekibi toplayarak 12 saat sonra Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına başlayan Burdur İtfaiyesi Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Bugün 6 Şubat 2025, Kahramanmaraş depreminin 2. yıl dönümü ama acılarımız ilk günkü kadar taze. Ben önce kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." sözleriyle konuşmasında başladı.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

"BÖLGEYE GİTTİĞİMİZDE MAHŞER YERİYDİ"

Ballak, "Tam da 2 yıl önce bu saatlerde gece çalan bir acı telefonla uyandım. Belediye başkanımız Ali Orkun Ercengiz Kahramanmaraş bölgesinde büyük bir yıkım olduğunu ama şu an detayların belli olmadığını söyledi. Saat 04.50'de almıştık biz telefonu Başkanımdan. 05.30'da 18 kişilik ekibimle yola çıktık ama hangi alana doğru gittiğimizi bilmiyorduk. Güneydoğu'ya doğru gidiyorduk ama il belli değildi. Mersin ilinde gideceğimiz güzergah belli oldu, Kahramanmaraş'a gittik. Kahramanmaraş'a ilk ulaştığımızda adeta o şehirle beraber biz de yıkılmıştık. Çünkü hiçbirimiz o acı tabloyu gözünde dahi canlandıramamıştı deprem bölgesine gidene kadar. İlk bölgeye gittiğimiz zaman tamamen bir kaos ortamı vardı, mahşer yeriydi. Adres sorabileceğimiz aklı başında bir insan bile yoktu, İl koordinasyon merkezine ulaşmaya çalışıyorken. Ebrar Sitesi'ne yönlendirildik ilk olarak ve o kadar kötü bir durumdaydı ki kazmayı, küreği kapan enkazına koşmaya çalışıyordu. Çünkü herkes kendi yakınının, kendi canının peşindeydi. Yaklaşık 15 gün bölgede kaldık, onlarca insanın hayata bağlı kalmasına vesile olduk. Maalesef altıncı günden sonra artık cenazelere ulaşmaya başlamıştık. Aslında o bölgede biz de yıkılmıştık, biz de moral motivasyon olarak çok kötüydük. Ama bizim ayakta kalmamız gerekiyordu, personelimizi ayakta tutmamız gerekiyordu. Çünkü orada biz de yıkılsaydık tamamen insanların umut bağlayabileceği kimse kalmayacaktı." dedi.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

"KEŞKE EKİP OLARAK DEĞİL ŞEHİR OLARAK DEPREME HAZIR OLSAK"

Depremin ne zaman geleceğinin belli olmadığını ama bizim buna hazır olmamız gerektiğini dile getiren Ballak, "Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Biz arama kurtarma ekibi, araç, malzeme, ekipman olarak hazırız. Aslında bu depremin en acı gerçeği. Keşke biz arama kurtarma ekip ve ekipman olarak hazır olmasak da şehrimizi, şehirlerimizi, binalarımızı güvenli hale getirebilsek. Ben ülkemizin tekrar böyle bir acı yaşamamasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

"İLK KUMSAL BEBEKLE TANIŞTIK, ENKAZ ALTINDAYDI"

Depremin kahramanlarından biri olan Burdur İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde ekibimizle birlikte Kahramanmaraş'a hareket ettik. Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde çalıştık ve Hediye Apartmanı'nda çalıştık. Ebrar Sitesi'nde Kumsal bebekle ve Elif bebekle karşılaştık. Bunlarla birebir konuşma fırsatımız oldu. Bebek oldukları için bunlardan bahsediyorum yoksa kurtardığımız birçok can var. Mesela bir Mustafa amcamız vardı. Dışarıya çıktığında bile elimi hiç bırakmadı, ambulansta bile bırakmak istemedi, zorla ayrıldık onunla. Yanında oğlu vardı fakat ona ulaşamadık yani onu kurtaramadık. İlk vardığımızda Kumsal bebekle tanıştık, enkaz altındaydı. Çok şiddetli bir yağmur yağıyordu ama onu sağ salim çıkardıktan sonra diğer enkazlara gittik. Burdur olarak bizim şehrimizde deprem bölgesinde. Fakat depreme hazırlık olarak hazır olduğumuzu hissetmiyorum ben. Öncesi tedbir, önlem. Tabi vatandaş olarak tedbir aldık mı diye önce kendimize sormak lazım. Ama biz kurtarma ekibi olarak bu depremlere hazırlıklıyız. Burdur Arama Kurtarma ekibi olarak 150 kişilik bir ekibimiz var hazır ve eğitimli. Onların eğitimlerine devam ediyoruz. Allah bir daha afet yaşatmasın." diye konuştu.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

"YOLLARDA ARABALAR BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDAYDI"

Burdur'da nöbette olduğu gece meydana gelen deprem sonrası direkt ekip ile birlikte Kahramanmaraş'a giden itfaiye eri İsmail Şahin ise, "6 Şubat gecesi biz burada zaten nöbetteydik. Gece deprem haberini alır almaz hızlı bir şekilde hazırlanıp 18 kişilik bir ekiple yola çıktık buradan. Deprem bölgesinin olduğu yerlere yaklaştıkça yollarda arabalar birbirine girmiş durumdaydı. Oraya varmamız çok uzun sürdü. Deprem bölgesine ulaştığımızda da ilk olarak Ebrar Sitesi'ne ulaştık. Ebrar Sitesi'ne ulaştıktan sonra ilk olarak Kumsal bebeği kurtarmak nasip oldu. Sonrasında da Elif isminde bir kızı kurtardık. Ebrar Sitesi'ndeki çalışmalarımızdan sonra diğer enkazlarda çalışmaya devam ettik. Ortalama 10-15 gün civarı orada çalışmalarımız oldu. Deprem bölgesinde her yer çok kötü durumdaydı. Herkes kendi derdine düşmüş, artık belli bir süreden sonra millet canlıları değil de cenazelerini dahi bulabilmek için bir umut içindeydi. Yani artık candan vazgeçmişler yakınlarının cenazelerini alabilmek için yıkıntıların başında almak için bekliyor durumdalardı. Çok kötü bir yıkımdı." ifadelerini kullandı.

Bin 400 kişiye mezar olan depremin 'kara' simgesi Ebrar Sitesi'nde yürek burkan anma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
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