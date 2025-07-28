Gürcistan'da yakalanan Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'ye iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Daltonlar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Soruşturma çerçevesinde hakkında 'kırmızı bülten' kararı çıkarılan ve kaçtığı Gürcistan'da yakalanarak tutuklananDaltonlar silahlı suç örgütü üyesi Ahmet A.'nın iade işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından şüpheli, bugün Türkiye'ye getirildi. Şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

BİRÇOK OLAYA KARIŞTI

Şüpheli Ahmet A'nın 12 Ocak 2022 tarihinde Avcılar'da bir kafenin kurşunlanmasına, 14 Ekim 2022 tarihinde Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesine ve 13 Mayıs 2023 tarihinde ise Bağcılar Devlet Hastanesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA: 4 ÜLKEDE YAKALANAN 9 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8 şahıs ile ulusal seviyede aranan 1 şahsın Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ gibi ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

"İZLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kırmızı Bültenle aradığımız 8, Ulusal Seviyede aradığımız 1 suçluyu, GÜRCİSTAN (6), İSPANYA, AZERBAYCAN ve KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik. Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D., A.K., D.D., A.A., T.Ö., B.G., E.K. ve M.Ö. ile ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ve uluslararası seviyede aranan bu şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birlikleri sonucu; "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve "DALTONLAR" organize suç örgütü üyesi olan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.D. isimli şahıs İSPANYA'da, "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs AZERBAYCAN'da, "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.D. isimli şahıs KARADAĞ'da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve "DEMİRÖZLER" organize suç örgütü üyesi olan T.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından ulusal seviyede aranan S.A.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"HANGİ ÜLKEYE KAÇMIŞ OLURSA OLSUN TEK TEK YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;