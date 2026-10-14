Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde korku dolu anlara neden oldu. Derenin taşmasıyla yolları sel suları kaplarken, bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi. Karşıya geçemeyerek mahsur kalan vatandaşlar ise çevredekilerin bağladığı halatlar yardımıyla kurtarıldı. O tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde derenin taşması sonucu yollar su altında kaldı.
DERE TAŞTI, MAHSUR KALANLAR HALATLARLA KURTARILDI
Yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bu sırada araçların ise yaşanan selde sürüklendiği görüldü.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşların halatla kurtarılma anları ve araçların selde sürüklendiği anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com