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Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı

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Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
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İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde korku dolu anlara neden oldu. Derenin taşmasıyla yolları sel suları kaplarken, bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi. Karşıya geçemeyerek mahsur kalan vatandaşlar ise çevredekilerin bağladığı halatlar yardımıyla kurtarıldı. O tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde derenin taşması sonucu yollar su altında kaldı.

DERE TAŞTI, MAHSUR KALANLAR HALATLARLA KURTARILDI

Yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bu sırada araçların ise yaşanan selde sürüklendiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların halatla kurtarılma anları ve araçların selde sürüklendiği anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı. 

Kaynak: Haberler.com
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