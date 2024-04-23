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Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

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Aksaray'da 8 gün önce tüfekle yaşamına son veren borçlusunun ödeme gününde mezarı başına giden alacaklı şahıs, mezarı kısmen açıp ateşe verirken o anları ise sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Şüpheli, mezarı tamamen açmak üzereyken bekçi ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray'da, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe veren alacaklı, o anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Saldırgan, "Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin." diyerek ölen kişiye hakaretler yağdırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALACAKLISI ÖLÜNCE MEZARI BAŞINA GİTTİ

Olay, 20 Nisan tarihinde Ervah Kabristanlığında yaşandı. 8 gün önce Aksaray'da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan 40 yaşındaki Abdullah Köse'nin, polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. Abdullah Köse'ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren Aladdin Y., Abdullah Köse'nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündüAladdin Y.

"SENİ TOPRAĞIN ALTINDA YAKACAĞIM"

Ervah Kabristanlığındaki Köse'nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan Aladdin Y., bir süre sonra adeta çılgına dönerek ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı. Ölen Abdullah Köse'nin mezarını kısmen açan Aladdin Y. sosyal medyasından canlı yayını da açıp ölen şahsa yönelik canlı yayında "Kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım" dedi. Canlı yayında tüm yaptıklarını görüntülü olarak yayınlayan ve mezarın bir kısmını açan Aladdin Y. daha sonra mezara yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

"PARAMI YİYİP GİDEMEZSİN"

Ölen şahsın başucunda gömülü olan isminin yazılı olduğu tahtayı söken Aladdin Y. onu da ateşe verdi. Ateşle birlikte bir yandan mezarı açmaya devam eden öte yandan ölen şahsa yönelik küfürler edip hakaretler eden Aladdin Y., "Evet Apo, döndük dolaştık geldik bak. Kaçmak öyle kolay veya basit değil kardeş. Nereye kaçıyorsun sen? Ezanlar şahit olsun, benim paramı öyle yiyip gidemezsin, eyvallah çekemem. Çoluğumun çocuğumun rızkını sen ye diye vermedim" dedi.

MEZAR BAŞINDA CANLI YAYIN AÇIP TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Mezar başında ayın 20'si olduğunu söyleyen Aladdin Y., "Bugün 4. ayın 20'si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin. Belki doğruyu buldun kendince. Ama Kuran hakkı için seni toprağın altında yatırmam, 3-4-5-2-0 bitti. Şansınız bitti Apo. Bu kalleşliği bana yapmasaydın iyiydi, ama Allah şahidim olsun ki vicdanım rahat. Çünkü bana bu kalleşliği yapmasaydın iyiydi. Ben ticaret yaptım. Senden zorla para istemedim, zorla para vermedim, sen geldin beni kandırdın. Niye? Ticaret yapacağız diye beni kandırdın. Yakacağım dedim seni Apo, yakarım. Sen benim hakkımı yedin, kalleşlikle yedin. Ama şu bir gerçek ki ben kimsede hakkımı bırakmam. Dirin olsaydı dirinden alacaktım bunu. Kimsede hakkımı bırakmadım. Yakarım dediysem yakarım. Seni yakacağım oğlum bak. Kalleş Apo, namussuz Apo, onursuz Apo. Keşke bu kalleşliği yapmasaydın da, ticaret yapıyoruz diye beni oyalamasaydın. Sana yedirmem dedim Apo, çoluğumun çocuğumun rızkını yedirmem Apo, yedirmem oğlum. Senden eğer ki imza almadıysam senin adamlığına güvendiğim için almadım. Arkadaşlığına, dostluğuna güvenip almadım. Ama bu kalleşliğin aklımın ucundan geçmedi Apo. Çıkmazdaydın madem beni neden kandırdın oğlum ticaret yapıyoruz mahiyetinde. Bu kalleşliği bana neden mubah gördün Apo. Kalleş Apo, hain Apo, benim hakkımı niye yedin Apo. Senin o cesedini ben orada bırakmam Apo. Yakacağım seni. Cesedini toprağın altında koymam Apo" dedi.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

GÖZALTINA ALINAN MEZAR SALDIRGANI SERBEST BIRAKILDI

Canlı yayını gören ölen Abdullah Köse'nin yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede Abdullah Köse'nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.'yi ateşe verilmiş mezar başında mezarı açarken yakaladı. Şahıs sakinleştirilerek güçlükle gözaltına alınırken, mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Aksaray Belediyesi Mezarlıklar Şubesi ekipleri de açılan mezarı tekrar kapattı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Aladdin Y. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Aksaray Suç Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (5)

Güvenilir Adam:

Allah aşkına, rahmetlinin bu borcu ödeyebilecek hiç mi kimsesi yok, 400 bin çokta büyük para değil. mezar dakinide , yakınlarını da rahat bırakmayacak

9
3
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hasan:

Gözünü toprak doyursun

8
1
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Fatih Erdem:

Bu hareketi yapan birisi ne yapmaz ki serbest bırakılması yeni olaylar yapmasına kapı açmaktır

5
3
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Barış Yeşildağ:

Her kimki helallik almadan ölürse kul hakkiyla gider her kimki hakkını almak için haksızlık yaparsa allah hakkına girer

4
0
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Salim:

SEN RAHAT OL KARDEŞ ALACAKLI OLDUĞUN KİŞİ ZATEN DAHA BETER YANIYO ÖBÜR TARAFTA

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