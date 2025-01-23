Üye Girişi
Haberler
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem

Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimliği belli oldu. Yangın sırasında otelde bulunan personellerden Mehmet Can Gezici, "İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı" dedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan yangında ihmalleri olanlara yönelik soruşturma devam ederken faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

  • Dilara Ermanoğlu
  • Alya Turan
  • Müge Turan
  • Vedia Nil Apak
  • Ferda Apak
  • Eslem Uyanık
  • Nehir Sarıtaş
  • Ömür Kotan
  • Enes Gültekin
  • Mehmet Cem Doğan
  • Ayşe Maya Doğan
  • Habibe Çetiz
  • Vedat Çetiz
  • Mine Akışlı
  • Şenol Akışlı
  • Alican Boduroğlu
  • Ebru Boduroğlu
  • Elif Naz Boduroğlu
  • Kürşat Yıldız
  • Nergiz Yıldız
  • Eren Bağcı
  • Ayşemin Elif Doğan
  • Ahmet Çetiz
  • Doğa Doğan
  • Mert Doğan
  • Mavi Doğan
  • Ceren Yaman Doğan
  • Müge Suyolcu
  • Pera Suyolcu
  • Atakan Yalçın
  • Demir Tüzgiray
  • Yılmaz Sarıtaş
  • Can Tokcan
  • Gülçin Akişli
  • Doruk Sarıtaş
  • Duygu Doğan
  • Derin Yalçın
  • Atıl Enis Tokcan
  • Atlas Kaan Tokcan
  • Kemal Tokcan
  • Rümeysa Gültekin
  • Özüm Karataşlı
  • Esat Çetiz
  • Kıvanç Güngör
  • Kerem Güngör
  • Lalin Doğan
  • Ayşe Neva Türkmen
  • Nedim Türkmen
  • Oya Kanpolat
  • Yasemen Boncuk Tüzgiray
  • Ala Dora Türkmen
  • Yüce Ata Türkmen
  • Burcu Güngör
  • Pelin Güngör
  • Dila İnal
  • Defne Arkadaş
  • Ela İnal
  • Esra Nazik
  • Bilal Gültekin
  • Zehra Sena Gültekin
  • Sümeyye Güner
  • Bekir Sadık Gültekin
  • Muhammed Selim Gültekin
  • Yusuf Sinaneddin Gültekin
  • Alya Altın
  • Kübra Altın
  • Yiğit Gençbay
  • Defne Tüzgiray
  • Erhan Tüzgiray
  • Alp Mercan
  • Feray Kanpolat
  • Sedat Çetiz
  • Seden Nurgül Dayı
  • Süleyman Dayı
  • Ela Dayı
  • Buse Dayı
  • Şevval Şahin
  • Laura Kurtınadze

EN YAKIN İTFAİYE 49 DAKİKA UZAKLIKTA

Personel ve misafirler otelin yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın alarmının çalışmadığını söylerken, Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonuna binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından yangına müdahalenin en erken 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI AŞAĞIYA ATMAK ZORUNDA KALDI"

Yangından kurtulan otel personellerinden Mehmet Can Gezici, "Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan; olayla ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yangını araştırmak üzere 6 savcı, 4 başmüfettiş ve 7 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

Galatasaray'ı ilgilendiren dev maç şifresiz kanalda
img

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
img

Oda başına 6 bin lira harcamamışlar! Faciada utandıran maliyet
500

Yorumlar (32)

Haber YorumlarıFurkan inci:

CHP'nin elinde bulunan belediyeler alınmalı insanlarımızın Can güvenliği için

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme145
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

Los Angeles a yan yan yan diyordunuz beddua döner dolaşır sahibini bulur. eğitimsiz akkepeliler

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme104
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Kültür bakanı odasına assın bu isimleri

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaim Cosar:

Bütün vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yobaz akapelilere ders olmuş oldu herkese beddua etmenin cezası budur

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Balık:

o kadar insan yanarak veya dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş ve hâlâ bunların üzerinden prim yapmaya çalışan öküzler var güzelim memlekettimizde

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Cinayet değilde nedir ?

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozan soysal:

itfaiye müdürünün gözaltına alınması ilginç değil mi alaka bulamıyorum

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Serinkan:

otel yangında hayatını kaybedenleri ALLAH RAHMET ETSİN KEDERLİ AİLELERİNE MEVLAM SABIRLAR VERSİN İNŞALLAH

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

yaşlarını neden paylaşmıyorsunuz?? reziller..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
MSB, kışlasız bedelli iddialarına son noktayı koydu

Kışlasız bedelli iddialarına son nokta koyuldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.