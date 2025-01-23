Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimliği belli oldu. Yangın sırasında otelde bulunan personellerden Mehmet Can Gezici, "İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı" dedi.
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan yangında ihmalleri olanlara yönelik soruşturma devam ederken faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.
Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:
- Dilara Ermanoğlu
- Alya Turan
- Müge Turan
- Vedia Nil Apak
- Ferda Apak
- Eslem Uyanık
- Nehir Sarıtaş
- Ömür Kotan
- Enes Gültekin
- Mehmet Cem Doğan
- Ayşe Maya Doğan
- Habibe Çetiz
- Vedat Çetiz
- Mine Akışlı
- Şenol Akışlı
- Alican Boduroğlu
- Ebru Boduroğlu
- Elif Naz Boduroğlu
- Kürşat Yıldız
- Nergiz Yıldız
- Eren Bağcı
- Ayşemin Elif Doğan
- Ahmet Çetiz
- Doğa Doğan
- Mert Doğan
- Mavi Doğan
- Ceren Yaman Doğan
- Müge Suyolcu
- Pera Suyolcu
- Atakan Yalçın
- Demir Tüzgiray
- Yılmaz Sarıtaş
- Can Tokcan
- Gülçin Akişli
- Doruk Sarıtaş
- Duygu Doğan
- Derin Yalçın
- Atıl Enis Tokcan
- Atlas Kaan Tokcan
- Kemal Tokcan
- Rümeysa Gültekin
- Özüm Karataşlı
- Esat Çetiz
- Kıvanç Güngör
- Kerem Güngör
- Lalin Doğan
- Ayşe Neva Türkmen
- Nedim Türkmen
- Oya Kanpolat
- Yasemen Boncuk Tüzgiray
- Ala Dora Türkmen
- Yüce Ata Türkmen
- Burcu Güngör
- Pelin Güngör
- Dila İnal
- Defne Arkadaş
- Ela İnal
- Esra Nazik
- Bilal Gültekin
- Zehra Sena Gültekin
- Sümeyye Güner
- Bekir Sadık Gültekin
- Muhammed Selim Gültekin
- Yusuf Sinaneddin Gültekin
- Alya Altın
- Kübra Altın
- Yiğit Gençbay
- Defne Tüzgiray
- Erhan Tüzgiray
- Alp Mercan
- Feray Kanpolat
- Sedat Çetiz
- Seden Nurgül Dayı
- Süleyman Dayı
- Ela Dayı
- Buse Dayı
- Şevval Şahin
- Laura Kurtınadze
EN YAKIN İTFAİYE 49 DAKİKA UZAKLIKTA
Personel ve misafirler otelin yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın alarmının çalışmadığını söylerken, Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonuna binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından yangına müdahalenin en erken 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.
"İNSANLAR ÇOCUKLARINI AŞAĞIYA ATMAK ZORUNDA KALDI"
Yangından kurtulan otel personellerinden Mehmet Can Gezici, "Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı" ifadelerini kullandı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan; olayla ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yangını araştırmak üzere 6 savcı, 4 başmüfettiş ve 7 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.