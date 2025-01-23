Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan yangında ihmalleri olanlara yönelik soruşturma devam ederken faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Dilara Ermanoğlu

Alya Turan

Müge Turan

Vedia Nil Apak

Ferda Apak

Eslem Uyanık

Nehir Sarıtaş

Ömür Kotan

Enes Gültekin

Mehmet Cem Doğan

Ayşe Maya Doğan

Habibe Çetiz

Vedat Çetiz

Mine Akışlı

Şenol Akışlı

Alican Boduroğlu

Ebru Boduroğlu

Elif Naz Boduroğlu

Kürşat Yıldız

Nergiz Yıldız

Eren Bağcı

Ayşemin Elif Doğan

Ahmet Çetiz

Doğa Doğan

Mert Doğan

Mavi Doğan

Ceren Yaman Doğan

Müge Suyolcu

Pera Suyolcu

Atakan Yalçın

Demir Tüzgiray

Yılmaz Sarıtaş

Can Tokcan

Gülçin Akişli

Doruk Sarıtaş

Duygu Doğan

Derin Yalçın

Atıl Enis Tokcan

Atlas Kaan Tokcan

Kemal Tokcan

Rümeysa Gültekin

Özüm Karataşlı

Esat Çetiz

Kıvanç Güngör

Kerem Güngör

Lalin Doğan

Ayşe Neva Türkmen

Nedim Türkmen

Oya Kanpolat

Yasemen Boncuk Tüzgiray

Ala Dora Türkmen

Yüce Ata Türkmen

Burcu Güngör

Pelin Güngör

Dila İnal

Defne Arkadaş

Ela İnal

Esra Nazik

Bilal Gültekin

Zehra Sena Gültekin

Sümeyye Güner

Bekir Sadık Gültekin

Muhammed Selim Gültekin

Yusuf Sinaneddin Gültekin

Alya Altın

Kübra Altın

Yiğit Gençbay

Defne Tüzgiray

Erhan Tüzgiray

Alp Mercan

Feray Kanpolat

Sedat Çetiz

Seden Nurgül Dayı

Süleyman Dayı

Ela Dayı

Buse Dayı

Şevval Şahin

Laura Kurtınadze

EN YAKIN İTFAİYE 49 DAKİKA UZAKLIKTA

Personel ve misafirler otelin yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu, yangın alarmının çalışmadığını söylerken, Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonuna binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi. Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından yangına müdahalenin en erken 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI AŞAĞIYA ATMAK ZORUNDA KALDI"

Yangından kurtulan otel personellerinden Mehmet Can Gezici, "Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı" ifadelerini kullandı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan; olayla ilgili soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yangını araştırmak üzere 6 savcı, 4 başmüfettiş ve 7 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.