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Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek katledilen kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralandı

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Sivas'ta Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşleri ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazlarını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Sönmez'in ifadesine ulaşıldı. Sönmez, Sivas'a daha önce Uğur Şimşek'e verdiği borcu eşi Ayşegül Şimşek'ten tahsil etmek üzere geldiğini söyledi. Elindeki kesi ve kendisine ait kan izleri bulunmasıyla ilgili de "Tırnağımı ağzımla koparırım" dedi.

Sivas'ta 6 Mayıs gecesi Kılavuz Mahallesi'ndeki evlerinde 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşler, köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

EVE KAMUFLE ŞEKİLDE GİREN ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında; şüphelinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi. Eve kamufle şekilde girip, binada 5 saat kalıp çıkan ve yeniden döndüğü Ankara'da gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Sivas'a getirilen Hüseyin Sönmez, hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Adli makamlara sevk edilen Sönmez, tutuklandı.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktıHüseyin Sönmez

SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Sönmez'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sönmez'in olaydan 2 gün önce çocukların annesi Ayşegül Şimşek'ten 5 yıl önce kaybolan eşi Uğur Şimşek'e verdiği parasını tahsil etmek için geldiğini, ancak kimseyi öldürmeden tekrar Ankara'ya döndüğünü söylediği belirlendi.

"500 BİN TL ALACAĞIM VARDI"

Savcılık ifadesinde Sönmez'in, sosyal medya siteleri üzerinden e-ticaret işiyle uğraştığını beyan ederken; Umutcan ve annesi Ayşegül Şimşek'i 5 yıl önce çıktıkları televizyon programı nedeniyle tanıdığını söyledi. Hakkındaki cinayet suçlamalarını reddeden Sönmez, şu ifadeleri kullandı: "Melisa Şimşek'i tanımam. Uğur Şimşek'le daha önce iş yaptık. 5 yıl önce beni dolandırdı. Sonra kaybolup sırra kadem bastı. Ankara Sincan'da yaşarım. Uzun yıllardır Ankara ilinde yaşarım. Pazar akşamı ya da pazartesi akşamı Alanya'dan otobüse bindim. Sivas iline geldim. Pazartesi ya da salı gününden beri Sivas'taydım. 1 gece otogarda kaldım. 1 gece de sokaklarda, parklarda kaldım. Benim Uğur Şimşek'ten 2020 yılında 500 bin TL alacağım vardı.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktıUmutcan Şimşek

"AYŞEGÜL ŞİMŞEK BANA ULAŞTI"

Yaklaşık 3 ay önce Ayşegül Şimşek bana Telegram'dan ulaştı. Benim o zaman kullanmış olduğum telefonumu sattım. Telefonu sıfırlayıp sattım. Telegram'daki yazışmalar süreliydi. 1 gün sonra siliniyordu, dolayısıyla elimde mesajlar yoktur. Ayşegül Şimşek'te de mesajlar olduğunu sanmıyorum. Olabilir de o konuda bilgim yok. Çünkü mesajlar siliniyordu."

"BANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sönmez, ifadesine şu şekilde devam etti: "Ayşegül Şimşek mayıs ayında bana para vereceğini söyledi. 'Uğur Simşek hakkındaki şikayetinden vazgeç' diye söylemişti. Ben de bunu almak için geldim. Mayıs ayında param gelecek diye heyecan yapmaya başladım. Pazartesi veya salı günü Sivas'a geldim, 1 gün otogarda kaldım, 2 günde Sivas'ta dolaştım, herhangi bir otelde kalmadım. 8 gün boyunca 3 kere Alanya'ya ve Sivas'a gittim, geldim. En son 3-4 gün Sivas'ta kaldım. Sivas'ta kalmamın sebebi, Alanya'da param bitmişti. Ailem 2 bin TL göndermişti. 1600 TL'siyle Alanya'dan Sivas'a geldim. Kalan 400 TL ile 3 gün idare ettim. Kılavuz Mahallesi'nde bulunan İdil Apartmanı'na hiç gitmedim. Tekke Mezarlığı'na hiç gitmedim. Salı gecesi tekrar Ankara'ya döndüm. Kesinlikle onların oturdukları apartmana girmedim. Umutcan ve Melisa Şimşek'i ben öldürmedim, oturdukları evleri de bilmiyorum. Melisa'yı zaten hiç görmedim, tanımam. Umutcan'ı ise televizyona çıktığında görmüştüm. Benim anksiyete bozukluğum, ileri derecede kişilik bozukluklarım var. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktıMelisa Şimşek

"STRES İÇİN MASKE KULLANIYORUM"

Sönmez, ifadesinde; Sivas'ta kaldığı 3 gün içinde Ayşegül Şimşek ile telefonu olmadığı için iletişime geçmediğini, kendisine daha önceden hesap ve IBAN numarası verdiğini söyledi. IBAN numarasını vermesine rağmen şehre niye geldiğini ve maskeli görüntülerinin tespit edildiğinin sorulmasını üzerine Sönmez, "8 gün boyunca stres içerisindeydim. O stresten sebeple Sivas iline geldim. Sivas ilinde maske taktım. Psikiyatri ilaçlar kullanıyorum. Stres altına girdiğim zaman nefes alışımı düzenlemek ve oturup dinlenmek için kullanıyorum" dediği öğrenildi.

OTOSTOPLA ANKARA'YA GİTMİŞ

Sivas'tan Ankara'ya otostop ile gittiğini söyleyen Sönmez, "Ankara'ya otostop çekerek gittim, cebimde hiç para yoktu. Otogara da gittim. O saatlerdeki otobüslerin biletli yolcuları olmadığı için otogara giriş yapan otobüs olmadı. Sivas'ın çıkışına doğru plakasını hatırlamadığım bir araca bindim" dedi. Ayşegül Şimşek'ten alınan ifadede kendisiyle iletişim kurmadığının söylenmesi üzerine de "Ayşegül Şimşek yalan söylüyor. Kendisi Telegram'dan parayı ödeyeceğini söyledi" diye konuştu.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

"ELİMİ SİVAS'TA KESMEDİM"

Sönmez'in elindeki kesiyle ilgili soru üzerine de "Elimi Sivas'ta kesmedim, bundan eminim. Yozgat'a doğru gidiyordum. Bir araba beni indirmişti. Kenarda dinlenmek için durduğumda, elimi yere koyduğumda, bir cam kırığı elimi kesti. Benim elimin kesildiği yer, Sivas'ın dışı olsa bile Sivas'ta kan damlaları olabilir. Tırnağımı ağzımla koparırım. O sebeple elimden kan bir yerlere damlamış olabilir" dediği öğrenildi.

Elleri plastik kelepçeyle bağlanıp, boğazları kesilerek katledilen kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Kayip ugur simseki kesin bu kaybetmistir. alacak verecek meselesi hikaye. sucunu sakliyor.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

İĞRENÇ BİR TOPLUM İÇİNDEYİM

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