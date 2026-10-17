Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ayazağa'da selde sürüklenen yaklaşık 40 araç Maslak Otoparkı'na götürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayazağa'da selde sürüklenen yaklaşık 40 araç Maslak Otoparkı'na götürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ayazağa'da sağanak sonrası selde sürüklenen yaklaşık 40 araç Sarıyer Belediyesi'ne ait Maslak Otoparkı'na götürüldü. Eşyalarını almak için gelen bazı vatandaşlar araçlarının kapılarını açamayınca eşyalarına ulaşamadı; otopark dronla havadan görüntülendi.

İstanbul Ayazağa'da selde sürüklenerek otoparka çekilen yaklaşık 40 araç havadan görüntülendi. Otomobillerindeki eşyalarını almak için otoparka gelen bazı vatandaşlar, araçlarının kapılarını açamayınca eşyalarına ulaşamadı.

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde çok sayıda araç sürüklendi. Selden etkilenen yaklaşık 40 araç, Sarıyer Belediyesi'ne ait Maslak Otoparkı'na götürüldü. Araçları zarar gören bazı vatandaşlar, otomobillerinde bulunan kişisel eşyalarını alabilmek için otoparka geldi. Ancak araçların kapılarını açamayan vatandaşlar, eşyalarını alamadan otoparktan ayrılmak zorunda kaldı. Sel felaketinden zarar gören araçların yer aldığı otopark dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

İtalya’daki soruşturmaya İsrailli Bakan Katz da dahil edildi

Avrupa ülkesinden İsrail'e soğuk duş! Katz'a soruşturma
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli

Biri büyükşehir 9 başkan daha AK Parti'ye geçiyor! İsimleri bile belli
Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu "Bu bir ilk" diyerek duyurdu

Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş

Dün gece futbol tarihinin en iyi gollerinden biri atıldı