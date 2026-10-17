Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede saha zemininin durumu dikkat çekti. Zemindeki bozukluklar ve çimlerin uzunluğu, futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu.

SAHA ZEMİNİ TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmada sahanın bazı bölümlerindeki düzensiz çim yapısı göze çarparken zeminin futbolcuların performansını olumsuz etkileyebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Eryaman Stadı'nın zemininin Süper Lig seviyesindeki bir karşılaşmaya uygun olmadığını savunan futbolseverler, saha bakımına yönelik tepkilerini dile getirdi.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com