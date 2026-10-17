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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!

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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasında Eryaman Stadı'nın bozuk zemini ve uzun çimleri futbolseverlerin tepkisine neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede saha zemininin durumu dikkat çekti. Zemindeki bozukluklar ve çimlerin uzunluğu, futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu.

SAHA ZEMİNİ TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmada sahanın bazı bölümlerindeki düzensiz çim yapısı göze çarparken zeminin futbolcuların performansını olumsuz etkileyebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Eryaman Stadı'nın zemininin Süper Lig seviyesindeki bir karşılaşmaya uygun olmadığını savunan futbolseverler, saha bakımına yönelik tepkilerini dile getirdi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Çimler gayet normal . Soğuk havada böyle olur çok kesersen daha soğuk havada çim kalmaz . Çıkıp oynayacağız mırın kırın yok

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Haber YorumlarıSelim9723:

yenilgiye bahane hazır 2 yarı gençler yener

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Haber YorumlarıMesut Erdoğan:

Yemilgiye kılıf aramayın sizin oyuncuların saçı daha uzun…

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Haber Yorumlarıttazmania444:

baris 50 elleeeei meeelyon euro edrr

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